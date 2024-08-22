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Bacak Uzunluğu Eşitsizliği: Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Bacak uzunluğu eşitsizlikleri, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Uzman görüşleri ve tedavi yöntemleri üzerine bilgiler.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 10:23
Bacak Uzunluğu Eşitsizliği: Sağlık Üzerindeki Etkileri ve Tedavi Yöntemleri

Bacak Uzunluğu Eşitsizliği: Ciddi Sağlık Sorunları

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Kalkışım, bacak uzunluğunda yaşanan eşitsizliklerin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Bu sorunlar arasında aksama, topallama, parmak ucunda yürüme, omurga deformitesi, sırt ağrısı ve eklem problemleri yer almaktadır.

Bacak Uzunluğu Eşitsizliği Nedir?

Kalkışım, bacak uzunluğu eşitsizliğinin bir bacağın diğerinden daha kısa olma durumu olduğunu ifade etti. Toplumda bu sorunun görülme oranı yaklaşık %25'tir. Genellikle 1 santimetre altındaki eşitsizlikler fark edilmezken, 2 santimetreden fazla olanlarında ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilmektedir.

Nedenleri ve Büyüklüğüne Göre Tedavi Seçenekleri

Bacak uzunluğundaki eşitsizlikler, doğuştan ya da gelişimsel nedenlerle meydana gelebilir. Kırık geçmişi, kemikte kitle oluşumu ve enfeksiyonlar bu nedenler arasında sayılmaktadır. Eşitsizliklerin tedavi süreci ise, miktarına ve bireyin yaşına göre değişiklik göstermektedir.

Tedavi Yöntemleri:
  • Eşitsizlik hafifse, ayakkabı yükseltici veya ortopedik ayakkabılarla tedavi edilebilir.
  • Daha fazla eşitsizlik söz konusuysa cerrahi müdahale gerekebilir.

Kalkışım, tedavi edilmeden bırakılan bacak uzunluğu eşitsizliklerinin, leğen kemiğinde ve omurgada ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Erken tedavi ile kalıcı şekil bozuklukları önlenebilirken, tedavi edilmediğinde ileri düzeyde ağrı ve fonksiyonel kısıtlılıklar yaşanabilir.

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