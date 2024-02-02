Bağırsakları ateşleyen mucize karışım! Bir daha asla kabızlık yaşamayacaksınız

KETEN TOHUMU





Bağırsak fonksiyonu üzerinde en etkili etkiye sahip olan tohumlardan biri de keten tohumudur. Bir çorba kaşığı parlak kahverengi keten tohumunda 2,8 gram lif vardır. Keten tohumunda lif yoğunluğu kabuğuna yansır. Kabuğun içi omega-3 yağ asitleri açısından zengindir.

Antioksidanlar, mineraller ve vitaminler açısından zengin içeriğe sahip olan keten tohumu bağırsak sağlığınız için mükemmel bir çözümdür. Salatalarınıza ve yoğurdunuza eklemeyi unutmayın çünkü sadece bağırsak sağlığınızı iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda bir omega-3 kaynağıdır.

KİVİ





Kışı temsil eden meyvelerden biri olan lezzetli kivi, bağırsakları harekete geçiren bir mucizedir. Bir orta boy kivi, 2,5 gram lifin yanı sıra birçok vitamin ve mineral içerir. İçerisindeki siyah tohumlar yenilebilir. Bu aynı zamanda lif ve vitamin alımınızı da artırır.

Düzenli bağırsak fonksiyonunu sürdürmek sağlıklı bir vücut için en önemli kurallardan biridir. Günlük hayatta tüketilen su, çorba, yoğurt gibi besinlerin bağırsaklara iyi geldiği biliniyor.

2013 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada kivi tüketmenin bağırsak sisteminin normal işleyişini korumaya yardımcı olduğu ortaya çıktı.

YOĞURT VE KEFİR





Çeşitli hastalıklar ve antibiyotik tedavisi nedeniyle zarar gören bağırsak florasını yeniden oluşturmak için kefir tüketilmesi önerilir. Kefirin ayrıca bağırsakları harekete geçirip arındırma özelliği de vardır, bu da dışkı geçişini kolaylaştırır. Besleyici ve kolay sindirilebilir bir gıda olmasından dolayı çocuklar, hamileler, nekahet döneminde olan hastalar, yaşlılar, kabızlık ve farklı sindirim bozukluklarından muzdarip kişiler için ideal olan bir içecektir.

CHİA TOHUMU





Chia tohumları küçük olmasına rağmen lif açısından zengin bir besin olarak bilinir. 100 gram chia tohumu 34,4 gram lif içerir. Bu koyu gri tohumlar omega-3 yağ asitleri, lif, antioksidanlar ve mineraller içerir. Zengin lif ve antioksidan içeriği sayesinde bağırsak sağlığını iyileştirir, kolesterol ve kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur.

YEŞİL KABAK





Kabak su ve diyet lifi açısından oldukça zengin besinlerin başında gelir. Bağırsakların temizlenmesine ve toksinlerin atılmasına yardımcı olan diyet lifi açısından zengindir. Ana beslenmenizin bir parçası olarak kabak yemeklerini ve yoğurdu kullanmak bağırsak sisteminizin işlevini destekleyebilir.

TAZE SEBZE MEYVE





Yeterli miktarda sebze ve meyve alımı yalnızca gastrointestinal sistem hastalıkları durumundan değil aynı zamanda kanser ve kardiyovasküler hastalıklardan da korumaktadır. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir açıklamasında günde en az 400 veya 500 gram kadar sebze ve meyve tüketmeniz gerektiğini belirtmektedir. Kan şekeri ve kolesterol seviyelerini dengelemeye yardımcı olan diyet lifi ve fonksiyonel besinler açısından zengindir.

Önemli olan bağırsak sağlığını desteklemek, fonksiyonunu sağlamak ve kabızlık gibi bazı sindirim hastalıklarından korumaktır. Bu sayede bağırsaklardaki zararlı kanserojenler posa ile beraber güvenli bir şekilde dışarı atılır ve kolon sorunlarının gelişmesi engellenir. Yenilebilir sebzeler, özellikle lahana, karnabahar, Brüksel lahanası ve brokoli, hem lif içeriği hem de flavanoller açısından kolon kanserine karşı koruma sağlar. Ayrıca meyve ile sebzelerin metabolik düzenleyici etkileri vardır.

KURUBAKLAGİLLER





Yüksek lif, düşük yağ, zengin protein içeriği sindirim sistemini canlandırmak için harikalar yaratır. Şişkinlik sorunu yaşayan kişiler üzerinde yapılan araştırmalar, uzun süre baklagil tüketen kişilerde bu durumun daha sık ortaya çıktığını göstermiştir.

Öncelikle fasulyeleri bir gece önceden suda bekletin ve suyunu düzenli olarak değiştirin. Haftada iki gün masanızda bulundurun. Bu, sindirim sisteminizin baklagillere alışması nedeniyle gaz sorunlarından kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Baklagiller birçok sebzeden ve meyveden daha fazla lif içerir. Bu nedenle sindirim sisteminde baş tacı olabilir.