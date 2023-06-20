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Bağışıklık Hücreleri Yeniden Kodlanarak Bağırsak Kanserinin Tedavisi Mümkün Olabilir

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Bağışıklık Hücreleri Yeniden Kodlanarak Bağırsak Kanserinin Tedavisi Mümkün Olabilir
Glasgow Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, kolon kanserinin başladığı bağırsağı çevreleyen epitel dokuda etkinlik gösteren "gamma delta T" bağışıklık hücreleri incelendi. Bilim insanları, kanserli dokuları "görmesini" sağlayacak bir ilaç geliştirerek bağırsak kanserinin tedavisinin önünü açmayı hedefliyor.

Ankara Glasgow Üniversitesinin açıklamasına göre, üniversitenin Birleşik Krallık'taki Beaston Kanser Araştırmaları Enstitüsü ortaklığında yürüttüğü araştırmada, kolon kanserinin başladığı bağırsağı çevreleyen epitel dokuda etkinlik gösteren "gamma delta T" bağışıklık hücreleri incelendi.

Bağışıklık sisteminde dolaşarak zararlı organizmalarla savaşan gamma delta T hücrelerinin, kolondaki tümör tarafından kodlarının değiştirildiği ve bu sayede kanserin bağışıklık sistemini savunmasız bıraktığı biliniyordu.

Araştırmada, kolon kanserinin T hücrelerinin kodunu tekrar yazarak bağışıklık sisteminin savunma duvarını nasıl aştığı keşfedildi.

Bilim insanları, bağışıklık hücrelerinde meydana gelen ve bir çeşit "körlük" olarak tanımlanan değişimin önüne geçerek, hücrelerin kanserli dokuları "görmesini" sağlamayı hedefliyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Seth Coffelt, "Kanser, bağışıklık hücrelerinin kendini tehdit olarak algılamasını istemez. Bağışıklık hücreleri "körleşerek" kanseri tespit edemediğinde ise vücuttaki yıkım başlar." dedi.

Coffelt, "körleşen" T hücrelerinin kanserli dokuları "tekrar görmesini" sağlayan bir ilacın geliştirilmesiyle, bağırsak kanserinin "etkili" tedavisinin önünün açılabileceğini vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütüne göre 2020'de dünya genelinde 1,9 milyondan fazla yeni kolon kanseri vakası tespit edildi ve 930 binden fazla kişi bu kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti.

Araştırmanın sonuçları Amerikan Kanser Araştırmaları Birliğinin "Cancer Immunology Research" dergisinde yayımlandı.

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