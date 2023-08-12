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Bakan Koca, taban maaş kaybı söylentilerine son noktayı koydu!

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Bakan Koca, taban maaş kaybı söylentilerine son noktayı koydu!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesapları üzerinden bir açıklama yayınladı ve açıklamasında taban maaş kaybı söylentilerine son noktayı koydu. Bakan Koca, bunun teşvik ödülünü etkilemeyeceğini kaydederek, sağlık sektöründeki meslek gruplarının çalışmalarını engelleyen her türlü yaklaşımların etik dışı olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son günlerde doktorları zarara uğratarak mağdur edeceği yönünde değerlendirilen 'Taban Maaş' konusu hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Koca, sosyal medya hesaplarını kullanarak yaptığı açıklamasında sağlık çalışanları için uygulanan taban maaş ödemesinin doktorlara zarar vereceği yönündeki iddiaları yalanladı.

Bakan Koca, doktor olmayan sağlık çalışanlarının taban maaşlarının hala düşük olduğunu ve zam yaptıklarını kaydederek, ödemenin "teşvik fonundan" yapıldığını ve herhangi bir kayıp yaşanmadığını kaydetti.

Bakan Koca, taban maaş kaybı söylentilerine son noktayı koydu

“ALEYHİNE OLMASI ASLA DÜŞÜNÜLEMEZ”

Bu durumun hem üzücü hem de şaşırtıcı olduğunu kaydeden Bakan Fahrettin Koca, yayınladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Uzun süredir bilindiği üzere taban ödemesi teşvik primini etkileyen ödeme yöntemi değildir. Bu kapsamda 17 Ağustos 2022'deki Beyaz reform ile tavizler tarihe karıştı. Taban ödeme durumu ayrıca hesaplanıyor. Her ayın 15'i olduğunda maaş ve aynı zamanda sabit ödemesi ile beraber birlikte maaş bordrosunda gösterilir."

Sağlık
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