Bakan Koca'dan aşı olmayan vatandaşlara çağrı! Salgın aşısız yenilmez..

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamaları için her fırsatta uyarı mesajları yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı olunmadan salgınının önlenemeyeceği konusunun altını çizdi ve vatandaşlara bir uyarıda bulundu. Son haftalarda artış gösteren vaka sayılarını değerlendiren Bakan Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşı çağrısını yineledi.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede şayet belirlene kurallara uyulmaz ve aşımızı yaptırmazsak salgını durdurmanın uzun sürebileceğine dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca, ödenen bedellerin, yaşanılan kısıtlamaların ve maddi-manevi kayıpların düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Koca, paylaşımının devamında salgının aşısız yenilemeyeceğini belirterek aşı olmayan vatandaşların kısa sürede aşılarını olmaları konusunda bir çağrı yaptı.