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Bakan Koca'dan aşı olmayan vatandaşlara çağrı! Salgın aşısız yenilmez..

Vaka sayılarında görülen artışı değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşı olmaya vatandaşlara bir çağrıda bulunarak salgının aşısız yenilemeyeceğini söyledi.

25 Temmuz 2021 Pazar 22:54
Bakan Koca'dan aşı olmayan vatandaşlara çağrı! Salgın aşısız yenilmez..
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Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamaları için her fırsatta uyarı mesajları yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse karşı aşı olunmadan salgınının önlenemeyeceği konusunun altını çizdi ve vatandaşlara bir uyarıda bulundu. Son haftalarda artış gösteren vaka sayılarını değerlendiren Bakan Koca, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak aşı çağrısını yineledi.


Koronavirüs salgınıyla mücadelede şayet belirlene kurallara uyulmaz ve aşımızı yaptırmazsak salgını durdurmanın uzun sürebileceğine dikkat çeken Bakan Fahrettin Koca, ödenen bedellerin, yaşanılan kısıtlamaların ve maddi-manevi kayıpların düşünülmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bakan Koca, paylaşımının devamında salgının aşısız yenilemeyeceğini belirterek aşı olmayan vatandaşların kısa sürede aşılarını olmaları konusunda bir çağrı yaptı.


Son Güncelleme: 25.07.2021 22:54
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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanlığıFahrettin KocaAşı UyarısıAşı çağrısı
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