Bakan Koca'dan Eris varyantı hakkında flaş açıklama

Yeni virüsten korkanlara Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAKANDAN ERİS VİRÜSÜ AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün toplantı sonrasında eris virüsü ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca konu ile ilgili şunları söyledi; 'Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne bağlı referans laboratuvarlarımız bulunuyor. Buralarda sık sık analizler yapılıyor ve Omicron virüsünün alt varyantları görülüyor ve uluslararası kamuoyu ile paylaşılıyor. Ortak bir platformun üyelerinden biri de biziz. Eris varyantına henüz rastlamadık.





Vatandaşımızın tedirgin olmasına gerek yok. Eski günlere dönmek gibi bir durum yok. Vatandaşımız müsterih olabilir. Şu an görülen hiçbir varyantın hasta etme gücü Omicron varyantından güçlü değil. Endişe etmeye gerek yok. Gripten nasıl koruma sağlanıyorsa aynı şekilde devam edeceğiz. Kalabalık ortamda yaşlı ve kronik hastalar kendilerini nasıl koruyorsa o şekilde devam edecek. Hastalık belirtisi olan kişiler maskesini takarak ya da başkalarıyla teması aza indirerek hayatlarına devam edebilir. Yeni aşılama dönemi söz konusu değil.'