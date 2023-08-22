Bakan Koca'dan flaş açıklama: 'Hayata geçirilmeli' diyerek duyurdu

Özbekistan'ın Semerkant kentinde düzenlenen Türkiye Devletleri Teşkilatı Sağlık Bakanları Toplantısı'na giden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, burada yağtığı konuşmasında çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, konuşmasının bir bölümünde "Biz Ayasofya ile güzelliğine başka güzellik katan İstanbul olamkla birlikte Hazar Denizi'nden gelen rüzgarın serin estiği Bakü'yüz, Ulukain ağacını simgeleyen Bayterek'in gölgesindeki Astana'yız, Biz kutsal dağların heybetini yansıtan Bişkek'iz, Biz Türk-İslam medeniyetinin kültür başkenti Semerkand'ız Biz, kültürümüzün yumak dokuduğu Aşkabat'ız, Biz Tuna nehrinin şehirleri birbirine bağladığı Budapeşte'yiz , biz Lefkoşa'yız Akdeniz'de açan çiçek, biz binlerce yıllık geçmişe sahip beş bin yıllık halıyız.Ulu bir ağacın dallarıyız." ifadelerini kullandı.

“DÜNYA MEDENİYETİNE YÖN VERME KONUSUNA DEVAM EDECEĞİZ”





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk vatandaşlarının kendilerine selamlarını getirdiğini söyleyen Bakan Fahrettin Koca, "Türkistan'ın çetin coğrafyasında ilim ve medeniyet alanlarında bölgemize ilk şekil veren ecdadın torunlarıyız. Aynı aşk ve aynı zihniyetle, yan yana, dünya medeniyetini şekillendirmeye devam ediyoruz” dedi. Türkiye Sağlık Bakanları Toplantısı'nın geçtiğimiz yıl Türkiye'de yapıldığını hatırlatan Koca, bu yıl Semerkant'ta düzenlenen toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakan Fahrettin Koca, toplantıda yaptığı konuşmasına şöyle devam etti:

"Türk medeniyetinin sağlam temellerini oluşturan sahabilerin, İmam Buhari'nin, İmam Tirmizi'nin ve Muhammed Bahauddin Şah-ı Nakşibendi'nin manevi sıcaklığını ruhlarımızda hissetmek, bize derin bir huzur veriyor.

6 Şubat 2023'te Türkiye'yi vuran ve 11 ilimizi etkisi altına alan "yüzyılın depremi" dediğimiz bu zor günlerde milletimizle vatandaşlarımız arasında oluşan kardeşliğin ne kadar samimi ve derin olduğunu bir kez daha hissediyoruz. Acılarımıza ortak olan, kurtarma ekibine, sahra hastanesine, sağlık personeline, ilaca, tıbbi malzeme ve ekipmana, temele koşan herkese ülkem adına yeniden şükranlarımı sunuyorum."

"DÜNYA ÇAPINDA TÜRKİYE ACİL TIBBİ EKİPMAN ÇOK ÖNEMLİ"





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında 16 Mart tarihinde Ankara'da "Acil Afet Yönetimi ve İnsani Yardım" temasıyla önemli bir zirve yapıldığını hatırlatan Bakan Koca, "Türk Milletler Özel Zirvesi Deklarasyonu üye ve gözlemcileri ve devletlerin iyi niyet gösterisinin ülkeler arasındaki işbirliğini yoğunlaştırdığını" ifade ederek ulusal sağlık yardım ekiplerinin ve ortak kapasitede geliştirme faaliyetlerinde bulunmanın sağlık bakanlarına bir yetki verdiğini aktardı.

Bakan Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Küresel Acil Tıbbi Yardım Birimi'nin kurulmasını son derece önemli gördüğümüzü belirtmek isterim. Bu bağlamda, farklı ülkelerden üç kişinin de içinde bulunduğu eğitmenlerin eğitimi çok önemlidir. Türk Devletlerinin her türlü ulaşım ile konaklamanın dışında eğitim ve diğer giderleri ülkemiz tarafından karşılanacaktır. 17 Eylül 2023 tarihinden itibaren İzmir Urla Afet ve Simülasyon Eğitim Merkezinde düzenlemeyi planlıyoruz."

Sağlık Bakanlığı olarak kısa vadeli mesleki eğitim başta olmak kaydıyla her türlü işbirliği durumuna hazır olduklarını söyleyen Bakan Koca, genel medikal pazarı büyütmek için bilimsel faaliyetler ve ticaret de dahil olunması üzerine daha fazla çabaya ihtiyaç olduğunu söyledi. Koca, "Departmanımın uluslararası ilişkiler departmanı sizinle iletişim halinde olmaya devam edecek ve tüm bu konuları takip etmek için çok zaman harcayacak" dedi.

Bakan Fahrettin Koca, 'Türkiye Devletleri Teşkilatı ve Sağlık Teşkilatı Sağlık Bakanları toplantısını organize etmek için yaklaşıkolarak 4 ay gibi bir süre yoğun bir şekilde çalışan Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve Özbekistan ve Türkiye Sağlık Bakanlığı personeline teşekkür ederken İş Forumu ve Sergisi'ni de düzenleyerek, Özbekistan Sağlık Bakanı Amrillah Inayetov'a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti.