Bakan Memişoğlu: 2026'nın İlk Yarısında Türkiye Kendi SMA İlacını Üretecek

Bakan Kemal Memişoğlu, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'nin kendi SMA ilacını üreteceğini ve nadir hastalıklarda yerli moleküler tedaviler hedeflendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 12:01
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 12:03
Çanakkale Valiliği ziyareti ve sağlık yatırımları

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Çanakkale Valiliğini ziyaret ederek kentteki sağlık yatırımlarını yerinde inceledi ve basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 59'uncu ilde sağlık değerlendirmeleri yaptıklarını belirtti.

Memişoğlu, Çanakkale'nin son 20 senede sağlık hizmetini yüzde 100 artırmış bir il olduğunu vurgulayarak, fiziki yapılardaki eksiklikler için planlamaların sürdüğünü, özellikle Bayramiç ve Gelibolu hastane planlamalarında son aşamaya gelindiğini ve inşaatın kısa zamanda başlayacağını kaydetti.

Çanakkale'nin koruyucu hekimliği öne çıkaran yapısına dikkat çeken Bakan, kentteki sağlıklı hayat merkezleri ve aile hekimlikleri uygulamalarını önemsediklerini söyledi.

Yerli üretim hedefi: SMA ilacı ve moleküler tedaviler

Memişoğlu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Polifarma tarafından kurulan AR-GE Hammadde ve İlaç Üretim Merkezinin açılışına atıfta bulunarak, tesisin Türkiye için üretim ve hammadde anlamında bir model oluşturduğunu belirtti. Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah 2026'nın ilk yarısında Türkiye kendi SMA ilacını üretip, nadir hastalıklarla ilgili bir adım atacak. Bundan sonra özellikle moleküler tedavilerde, nadir hastalıklarda, kendi tedavisini ve ilacını üretebilen, insanlarına bu ilaçları rahatlıkla verebilen bir ülke haline geleceğiz. Sadece ülkemize değil, çevremizdeki diğer ülkelerde de ihtiyacı olan bütün insanlara da milli teknolojimizle ürettiğimiz ilaçlarımızı 2026'da insanlara ulaştırmış olacağız."

Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 25 yılda sağlıkta önemli ilerlemeler kaydedildiğini, şimdi ise TÜSEB koordinasyonunda "üreten sağlık" modeli ile sağlıkta bağımsız bir Türkiye hedeflediklerini ifade etti.

Memişoğlu, halktan sağlıklarına dikkat etmelerini, sağlıklı beslenme, hareket ve kötü alışkanlıklardan uzak durma gibi önlemlerle hastalanmadan sağlıklarını korumalarını beklediklerini; aile hekimleri ve sağlıklı hayat merkezlerine başvurmanın önemine vurgu yaptı.

Program akışı ve ziyaretler

Ziyaret kapsamında Bakan, Çanakkale Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan "Sigarayı Bırakma" standını gezdi, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Bakan Memişoğlu'na ziyaretinde Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Sağlık İl Müdürü Hakan Görgülü, AK Parti MKYK Üyesi Naim Makas ile partililer eşlik etti.

