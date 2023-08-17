Bakanlık ücretsiz dağıtacaktı, okkalı zam geldi! Artık 2.575 TL ödenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ücretsiz olacağı duyurulan rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısına yapılan zamlar, kamuoyunda tartışmalara yol açtı. HPV aşısının fiyatı, 2022'nin kasım ayında ücretsiz hale geleceği ifade edilen açıklamanın ardından yükseldi.

HPV AŞISI KAÇ TL?





Dört valanlı HPV aşısı fiyatı 1858 TL'ye, dokuz valanlı aşının fiyatı ise 2 bin 575 TL'ye çıktı.



Sağlık meslek örgütleri, HPV aşısının ulusal aşı takvimine alınarak ücretsiz bir şekilde uygulanmasını talep ediyor. Birçok ülkede ücretsiz olarak sunulan bu aşının, Türkiye'de de benzer şekilde vatandaşlara erişilebilir hale getirilmesi isteniyor.

Özellikle kadınlar arasında önemli bir kanser türünü önlenebilir kılan HPV aşısının, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ücretsiz olarak karşılanmaması nedeniyle açılan davalarda kadınların kazanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 18 yaş üstü bireylere ücretsiz HPV aşısı yapılması yönündeki çalışmaları başlattığı ifade edilmişti.

Konuya ilişkin İzmir Tabip Odası, sosyal medya üzerinden HPV aşısının kritik önemine dikkat çekerek, "HPV aşısı, hayat kurtaran bir aşıdır. İnsanların sağlığını korumak devletin yasal görevidir. HPV aşısı, ücretsiz olarak hekim kontrolünde yapılmalıdır. HPV aşısı için ödeme yapamayan insanlarımız kanser riskiyle baş başa bırakılamaz." şeklinde bir paylaşımda bulundu.