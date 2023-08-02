Barbie tutkusu ölümcül hastalığa davetiye çıkarıyor

Barbie Filmi'nin vizyona girmesiyle Barbie'nin dünyası başlıyor. Bu oyuncak çocukların ilgisini çekecek kadar güzel ama yetişkinler için tehlike arz edebiliyor. Doçent. Doktor Taha Can Tuman, Barbie bebeklerinin hastalık yaptığını söylüyor.





Doç. Dr. Doktor Taha Can Tuman, yeme bozukluklarının gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra sosyoekonomik, kültürel ve çevresel faktörlerin de önemine dikkat çekiyor. Doçent. Doktor Tuman, "Zayıf olmanın, moda ve dergilerde beğeni ve başarı koşulu olarak zayıf olmanın, ailedeki savunmasız imajı destekleyen tutum ve davranışların, zayıf olmakla eleştirilmenin kültürel olarak idealleştirilmesi ve teşvik edilmesi" dedi. fazla kilolar genç kızlarda vücut imajının bozulmasına ve iştahsızlık gelişimine yol açıyor. Diğer şeylerin yanı sıra Barbie bebekler, Barbie gibi görünmeye çalışan modeller, Photoshop reklamları ve sosyal medya paylaşımları özellikle genç kızlarda beden algısında bozulmayı tetikleyebiliyor. Barbie bebekleriyle oynayan çocuklar, reklamlarda dizilerde ve sosyal medyada zayıf mankenleri gören genç kızlar kendi bedenlerinden oldukça mutsuzlar. Bu mutsuzluk ise yeme bozukluğuna neden olabilir.'

YEMEKTEN KORKARLAR YA DA YEDİKLERİNİ ÇIKARMAK İSTEYECKLERDİR

"Bu, aşırı kilo alma korkusuna yol açabilir. Aşırı kısıtlayıcı olabilir, sağlığına zarar verecek şekilde kötü yemek yiyebilir, öğünleri belirlemek için kalori sayabilir, kötüleşen vücut imajı nedeniyle zamanla kilo vermesine rağmen aşırı yemek yeme korkusu olabilir, fazla kilolu hissedebilir. , kusma, kilo alma, aşırı egzersiz yapma, ilaç kullanma gibi uygunsuz davranışlar sergileyebilir. Anoreksiyalı kişiler önemli ölçüde zayıftır. İki tür anoreksi vardır: kısıtlayıcı anoreksiya ve bulimia Kısıtlayıcı tipte, aşırı kalori kısıtlaması, açlık veya aşırı egzersiz kilo vermek için kullanılırken, bulimik tipte aşırı yeme, kusma, lavman, laksatif, idrar söktürücü kullanımı gibi davranışlar görülür. Yeme bozuklukları birbirine dönüşebilir."





DEPRESYONA DA NEDEN OLABİLİR

"Anoreksiya, yaşamı tehdit eden ve ölümcül bir durum olduğu için erken tanınmalı ve tedavi edilmelidir. 16'nın altında bir BMI ciddi bir hastalığa işaret eder. Anoreksiya hastalarında depresyon sıklıkla bulunur. Aşırı kilo kaybı hormonal dengesizliklere, amenore, kas kaybına, diş kaybına yol açar. çürüme, kemik zayıflaması, böbrek hasarı, beyin küçülmesi, elektrolit dengesizlikleri ve buna bağlı kardiyak aritmiler ve kalp durmasından ölüm görülür. Kilo kaybı aşırı ve hızlı ise ve intihar riski varsa hastaneye yatış gerekebilir. Diyetisyenler ve Doktorlar psikiyatrist sorumluluğunda ekip olarak çalışılır. Tedavide motivasyon, işbirliği, gerekirse ilaçlar ve özellikle etkisi kanıtlanmış bilişsel davranışçı terapi kullanılır. Diyetisyen beslenme planı oluşturur, doktor takibini yapar. hastanın fiziksel durumu kontrol edilir. Reklamlarda sosyal medyada normal kiloda olan gerçekçiliği yansıtılan bebekler üretilmelidir.'