Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşayanlar dikkat! Hepsi bundan kaynaklanıyor olabilir

Canan Karatay kabızlığın çaresini söyledi! İşte dikkat etmeniz gereken 2 detay...

Baş ağrısı, yorgunluk, halsizlik yaşayanlar dikkat! Hepsi bundan kaynaklanıyor olabilir
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Tıp camiasının tanınmış isimlerinden Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarıyla dikkatleri sağlık konusunda önemli bir noktaya çekti. Hemoroid hastalığı ve kronik kabızlık arasındaki ilişkiye dikkat çeken Karatay, sağlık sorunlarının temelinin bu durumda yattığını vurguladı.

Karatay'a göre, kronik kabızlık ciddi bir halk sağlığı sorunu ve Türk toplumunun en büyük problemlerinden biri. Kabızlık, sadece kendisiyle sınırlı kalmayıp bütün hastalıkların başlangıcı olarak nitelendiriliyor. Kronik kabızlık durumunda, bağırsaklardaki sağlıklı bakteri dengesi bozuluyor ve hastalık yapan bakterilerin artışı gözlemleniyor.

Hemoroid hastalığının bu kabızlık durumunun bir sonucu olarak ortaya çıkabildiğini belirten Karatay, uzun süreli kabızlığın bağırsak sağlığını ciddi şekilde etkilediğini ifade etti. Kronik kabızlık, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin azalmasına ve hastalık yapan bakterilerin çoğalmasına neden olarak bir dizi rahatsızlığa yol açabiliyor.

canan karatay kabızlığın çözümü

Sağlık alanında konuşmaktan çekinilmemesi gerektiğini vurgulayan Karatay, kronik kabızlığın insan vücudunda birtakım zincirleme etkilere yol açabileceğini belirtti. Özellikle baş ağrısı, uykusuzluk, halsizlik gibi yaygın sorunların temelinin kabızlık sorunu olabileceğini ifade etti.

Ayrıca, su tüketimine dikkat çekerek, su içmeme alışkanlığının ve kristal kaya tuzu tüketiminin bu sorunları artırabileceğine dikkat çekti.

Prof. Dr. Canan Karatay’ın bu açıklamaları, bağırsak sağlığının genel sağlık üzerindeki etkilerine dair farkındalığı artırması açısından önem taşıyor. Kronik kabızlıkla mücadele edilmesi, sağlıklı bir yaşamın temellerinden biri olarak öne çıkıyor.

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