Bayram kilolarınıza veda edin! Bu karışımla 1 haftada eskisinden daha zayıf olacaksınız!

Güzelliğine güzellik katmak isteyenler için kilo verdiren kür belli oldu. Bayram sofralarında tüketilen yemekler ne yazık ki kilo alımlarına neden olurken fazla kilolarından kurtulmak isteyenler için mucizevi kür gece yatmadan önce tüketilmesi gerekiyor.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRAN KÜR

-Yarım limon suyu

-3 yemek kaşığı yağsız yoğurt ya da yarım yağlı yoğurt

-1 çay kaşığı pul biber





TARİF

Derin bir kase içerisinde tüm malzemeler alınarak karıştırılır ve gece yatmadan önce tüketilir. Karışımı tükettikten sonra bir şey yenmemesi öneriliyor. Doğum sonrası kilo veriminde tercih edilen bu tarif emziren annelerin de bir numaralı kürü.

Bu kürün tüketilmesi yağların erimesinde önemli etkisi olurken yoğurt içerisinde bulunan kalsiyum zenginliğiyle beraber kemik erimesinin önüne geçilir. Vücudun harekete geçirilmesiyle beraber mideyi rahatlatır.