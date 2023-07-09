Bebeğinizde bu kızarıklıklar varsa aman dikkat! Uzmanlar uyardı

Havaların ısınmasıyla birlikte bebeklerde pişik, alerji ve tahriş gibi cilt sorunları daha sık görülmeye başladı. Bu konuda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uzman Dr. Nazlı Ahmadova, dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.



Pişik, bebeklerin bez bölgesinde pembe veya hafif kırmızı döküntülerle kendini gösteren bir cilt sorunudur. Bu durum, cildin havasız veya ıslak kalması sonucu ortaya çıkar. Hafif pişik durumlarında döküntüler genellikle 3-4 gün içinde kendiliğinden düzelirken, sorun daha uzun sürerse tedavi gerekebilir.

PİŞİK SORUNLARINI ÖNLEME YÖNTEMLERİ





Pişik sorununu önlemek için aşağıdaki 5 önlem alınabilir:

Bez bölgesinin havalandırılması sağlanmalıdır.

Petrolatum, çinko oksit veya lanolin içeren bariyer kremler kullanılabilir.

Bebek bezi bölgesi, su ve pamuk veya tek kullanımlık su emdirilmiş mendillerle temizlenmelidir.

Kullanılan bezin özellikleri ve bez değişim sıklığına dikkat edilmelidir.

Aileler, pişik oluşumunu önlemek ve tedavi etmek konusunda bilgi sahibi olmalıdır.

Bebeğin pişik bölgesinin düzelmesi için ıslak bezlerin sık sık değiştirilmesi önemlidir. Bez değiştirildiğinde sadece ılık su kullanarak bebeğin altının temizlenmesi önerilir. İrritasyona neden olmamak için ıslak veya kuru mendillerden kaçınılmalıdır.

Bez değişimi sırasında temizleme veya yıkamadan sonra bölgenin açık bırakılarak kuruması sağlanmalıdır. Kuruduktan sonra, kalın bir tabaka oluşturacak şekilde koruyucu kremler kullanılabilir.

Bebeğin altının ıslak kalmaması ve pişik oluşmaması için yüksek emme kapasitesine sahip bezler tercih edilmelidir. Ayrıca, pişik olan bebeğin altının sıkı bağlanmaması önerilir, çünkü sıkı bağlanan bezlerde idrar veya gaita deriyle daha fazla temas edebilir ve pişik veya yara oluşumuna neden olabilir.

Yaz aylarında ise bebeklerde isilik sıkça görülen bir sorundur. İsilik, ter bezlerinin tıkanması sonucu ortaya çıkan döküntülerdir. Isıtıcı hastalıklar sonrası, sıcak ve nemli ortamlar, aşırı terleme ve hava almayan kıyafetler giyildiğinde isilik oluşabilir.

İsilik belirtileri arasında etrafı kırmızı içi sıvı dolu kabarcıklar, kaşıntı, batma ve karıncalanma hissi yer alır. Daha şiddetli durumlarda iltihaplı döküntüler, ateş, titreme, bulantı veya ağrı gibi belirtiler de görülebilir.

Bebeklerin cilt sorunlarını önlemek için temizlik, hava sirkülasyonu ve uygun bez kullanımı gibi önlemlere dikkat etmek önemlidir. Ayrıca, çocuk sağlığı uzmanından tavsiyeler almak ve gerekli tedavileri uygulamak gerekmektedir.