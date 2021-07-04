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Bilim Kurulu üyesinden 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna cevap!

Kurban bayramına sayılı günler kala vatandaşlarımız bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı. Tatil planlarını buna göre yapmak isteyen vatandaşlarımız bu sorunun cevabını merak ediyor. Kurban bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Sokağa çıkma yasağı Kurban Bayramında da olacak mı? İşte ayrıntılar.

04 Temmuz 2021 Pazar 15:12
Bilim Kurulu üyesinden 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna cevap!
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Korona vakalarında alınan sıkı tedbilerin yanından yapılan aşılama çalışamları neticesinde vaka sayılarında her gğn gözle görülen bir düşüş gerçekleşmeye devam ediyor. Azalan vakalar neticesinde tüm yasaklar 1 Temmuz Perşembe günü kalkmış durumda. İşletmeler sektör farketmeksizin kurallara riayet edilerek açıldı. 


Kamuda esnek mesai sona erdi ve kreşler tamamiyle açıldı. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma yasağı da aynı zamanda kaldırıldı. Gece saat 10'da başlayan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından vatandaşlarımıza sokaklara akın etti. 

Tedbirlerin kaldırılmasının ardından vatandaşlarımız şimdi de Kurban Bayramına az bir süre kala bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şuan için bayramda tedbir uygulanmayacağını bildirdi.


Son Güncelleme: 04.07.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
Kurban BayramıSokağa çıkma Yasağı
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