Bilim Kurulu üyesinden 'Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?' sorusuna cevap!

Korona vakalarında alınan sıkı tedbilerin yanından yapılan aşılama çalışamları neticesinde vaka sayılarında her gğn gözle görülen bir düşüş gerçekleşmeye devam ediyor. Azalan vakalar neticesinde tüm yasaklar 1 Temmuz Perşembe günü kalkmış durumda. İşletmeler sektör farketmeksizin kurallara riayet edilerek açıldı.

Kamuda esnek mesai sona erdi ve kreşler tamamiyle açıldı. Pazar günleri uygulananda aynı zamanda kaldırıldı. Gece saat 10'da başlayan sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından vatandaşlarımıza sokaklara akın etti.

Tedbirlerin kaldırılmasının ardından vatandaşlarımız şimdi de Kurban Bayramına az bir süre kala bayramda sokağa çıkma yasağı olup olmayacağını merak etmeye başladı.

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan şuan için bayramda tedbir uygulanmayacağını bildirdi.