Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek

Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eğitim öğretime başlayacak olmasıyla birlikte aşılama sürecinde de önenli kararlar gelmeye başladı.
Bilim kurulu 12 yaş üzeri için onay verdi
12 yaş üzeri kronik rahatsızlıkları olanlar sisteme tanımlanmıştı
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencilerini sisteme aşı olabilmeleri için tanımladıklarını, 15 yaş üzeri kişileri ise kendi tercihlerine bıraktıklarını duyurmuştu. Bakan Koca, 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıkları olan kişileri aşı için sisteme tanımladıkları açıklamasında bulunmuştu.
Son Güncelleme: 04.09.2021 20:47