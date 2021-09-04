Bilim kurulundan onay çıktı! 12 yaş üzeri çocuklar veli onayı ile aşı olabilecek

Okulların 6 Eylül 2021 tarihinde tüm kademelerde yüz yüze olacak şekilde eğitim öğretime başlayacak olmasıyla birlikte aşılama sürecinde de önenli kararlar gelmeye başladı.

Bilim kurulu 12 yaş üzeri için onay verdi

12 yaş üzeri kronik rahatsızlıkları olanlar sisteme tanımlanmıştı

Habertürk Ankara bürosunundan gelen bilgilere göre, Sağlık Bakanlığı koronavirüs bilim kurulu, 12 yaş ve üzeri çocukların veli onayı ile aşı olabilmelerine onay verdi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son yapılan bilim kurulu toplantısı sonrasında yapmış olduğu açıklamalarda 18 yaş ve üzeri üniversite öğrencilerini sisteme aşı olabilmeleri için tanımladıklarını, 15 yaş üzeri kişileri ise kendi tercihlerine bıraktıklarını duyurmuştu. Bakan Koca, 12 yaş ve üzeri kronik rahatsızlıkları olan kişileri aşı için sisteme tanımladıkları açıklamasında bulunmuştu.