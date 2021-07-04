BioNTech aşısı için alınan ikinci doz randevusu neden iptal edildi?

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan aşı uygulamalarında Sağlık Bakanlığı yeni bir karar aldı. Alınan karar sonrası ise koronavirüs geçiren kişilerin aşılama programlamalarında değişikliğe gidilerek 2. doz aşı randevuları iptal edildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından alınan kararda koronavirüs hastalığını atlatan vatandaşların tek doznın yeterli olacağı belirtilirken bununla ilgili vatandaşların e-Nabız sistemlerinde daha öncesinden alınan 2. doz aşı randevuları silindi. Randevularının iptal edildiği bilgisini alan vatandaşlar sisteme giriş yaptıklarında sayfalarında 'Geçirilmiş Covid' yazısıyla karşılaştı.

İKİNCİ DOZLARI İPTAL OLAN KİŞİLERİN AŞI KARTI OLACAK MI?

Bakanlık tarafından yapılan ikinci açıklamada ise vatandaşların sistemlerinde yer alan bu yazının Pazartesi günü tekrar güncelleneceği ve yapılan karışıklığın da giderileceği aktarıldı. Aşı kartlarının da sorun yaşadığı konusunda açıklamasını sürdüren Bakanlık yetkilileri, bu alanın da Pazartesi günü yapılacak olan güncellemeyle birlikte düzeleceğini bildirdiler.