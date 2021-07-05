BioNTech aşısı yaptıranlar 3'üncü dozu olacak mı? Uzman isim yanıtladı..

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları deneğinde yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, 3. doz aşılarla ilgili tüm merak edilen soruları yanıtladı.

Delta varyantının ortaya çıkması sonrasında 3. doz aşıların gerekli olup olmadığı konusunda bir açıklama yapan Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, iki doz inaktif aşı olan kişilerin 3.doz mRNA aşısını yaptırabilir mi ve ne zaman yaptırabilir sorularına da yanıt verdi.

aşısının kişiler üzerindeki bağışıklığının 6. ayın sonunda giderek azaldığını ve bu aşının Delta varyantına karşı etkisinin sınırlı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, inaktif aşının ilk iki dozunu olanların 3'üncü aydan itibaren hatırlatma aşılarını yaptırabileceklerini belirterek delta varyantı riskiyle karşılaşma riski yüksek kişilerin 3. doz aşılarınıile olmalarını önerdiklerini kaydetti.

Hastalığı atlatmış olan kişiler üzerinde bu güne kadar yapılan bilimsel verilerde bağışıklık oranının yaklaşık 1 yıl devam ettiğinin gözlemlendiğini söyleyen Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, hastalığı atlatmış olan vatandaşların 6'ncı aydan itibaren aşılanabileceklerini sözlerine ekledi. BioNTech aşısından tek doz uygulanmasının yüksek düzeyde bir bağışıklık y kazandırdığı yönğnde çalışmalar olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ertuğrul, bu kişilerde iki doz Sinovac aşısının da uygulamasının aynı oranda bağışıklık sağladığının da görüldüğünü söyledi. Diğer taraftan hastalığı atlatan kişilere geçirdikten 6 ay sonra BioNTech aşısını da olması daha akılcı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, iki doz sonrası Kovid-19 olan kişilerin tıpkı aşılanmamış kişiler gibi negatif test sonuçlarından 6 ay sonra aşılanabileceklerini söyledi.