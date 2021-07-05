BioNTech aşısının Delta varyantına karşı etkisi yüzde 70 olarak kanıtlandı

Hindistan'da ortaya çıkan ve daha sonra Türkiye'de dahil bir çok ülkeye yayılan Delta varyantı İsrail'de araştırma konusu oldu. İbrani Üniversitesi'nde görevli bilim insanlarının Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisi alanında yaptıkları bir araştırma sonuçları kamuoyuna açıklandı.

Araştırma sonuçlarında Pfizer ile BioNTech'in ortak olarak geliştirdikleri koronavirüs aşısının Delta varyantına karşı yüzde 70 oranında bir etki gösterdiği belirtildi. Araştırma sonuçlarında ayrıca aşının Delta varyantını taşıyan kişilerde görülen ciddi semptomlardaki etkisinin diğer varyantlara karşı göstermiş olduğu etkiden daha düşük olduğu kaydedildi.