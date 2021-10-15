Biontech’in ile ilgili yapılan anlaşmada gizli aşı maddesi ne?

Biontech aşısında gizli madde olduğuna dair iddia ortaya atıldı. Yapılan aşılar sonucunda gerçekleşecek ölümler kimin sorumluluğunda? Biontech Türkiye’de deney mi yapıyor, vatandaşlar denek mi oldu? Aşıların yan etkisinden veya aşı kaynaklı ölümlerden sorumlu olan kim olacak? Aşı karşıtlarının yapmış olduğu eylemler haklı mı? Anlaşmadaki maddeler neler?

Can Ataklı Almanya’ da yaşamakta olan bir mühendisin “BioNTech ile yapılan anlaşmadaki gizli maddeyi biliyor musunuz?” şeklinde bir soru sorduğunu ve bu sorunun onu huzursuz ettiği için böyle bir şeyin doğru olup olmadığına dair sormak istedi. Ataklı yazısında bu konuyu şöyle anlattı ;

Geçenlerde bir dost sohbetindeydi birlikteydik . Arkadaşlarımızdan birisi Almanya’da yaşayan ve bir otomotiv fabrikasında mühendis olan tanıdığını beraberinde getirmişti. Hoş sohbet ve hayli bilgili biriydi, hepimiz tanımaktan keyif aldık. Sohbet sırasında konu aşı olayına geldi, Almanya’dan gelen mühendis “Bizim orada aşı karşıtları çok güçlü, bu nedenle Almanya’da aşılama yavaş gidiyor. Türkiye bu konuda bayağı hızlı” dedikten sonra hepimizi çok şaşırtan bir şey söyledi; “BionTech ile yapılan anlaşmadaki gizli maddeyi biliyor musunuz? O madde kabul edildikten sonra Türkiye’ye BionTech yağmaya başladı. ”Tabii “Nedir o gizli madde?” diye sorduk. Şunu söyledi; Pfizer-BionTech mRNA aşısının ileride yol açabileceği ölümler sebebiyle Türk vatandaşlarının açabileceği ulusal ve uluslararası davalarda Pfizer-BionTech cezaya mahkum edilse bile ortaya çıkabilecek tüm maddi tazminatlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından karşılanacak. Baktım hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Ben ertesi gün biraz sordum araştırdım, teyit edemedim. Ancak aşı olurken imzaladığım kağıdın bir nüshasını alıp saklamıştım. Orada şöyle bir madde var; Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verimliliğinin şu an bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretim hataları haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir. Bu elbette gizli denilen madde gibi değil ama öyle bir bilgi aldıktan sonra bize imzalatılan belgede böyle bir madde olması içime bir kuşku düşürdü.

Şeklinde ifade etti. Gizli madde olup olmadığı hala muamma olsa da bu konuda araştırma sonuç vermemiş gözükmekte. Ancak konunun gündeme gelmesi ile yetkililerin açıklama yapması umulmakta.