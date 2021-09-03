Biontech'in mucidi Uğur Şahin'den aşıda 3 doz açıklaması! Ne kadar koruma sağlıyor?

Koronavirüs salgınına karşı ABD'li ilaş şirketi Pfizer ile ortak kovid-19 aşısı geliştiren Biontech şirketinin kurucusu Prof. Dr. Uğur Şahin, virüse karşı geliştirdikleri mRNA aşısının laboratuvar ortamındaki süreçleri ile birlikte çalışmalarında geldikleri son detayları paylaştı.

Pfizer şirketi ile birlikte bu yılın sonuna kadar 1 trilyondan fazla bir aşı hedefleri olduklarını açıklayan Prof. Dr. Uğur Şahin, bu güne kadar da aşı üzerinde farklı yaklaşımlar deneyerek gerekli kavram kanıtlarına ulaştıklarını söyledi. GMP (granülosit-monosit progenitör) üretimiyle ilgili sıkıcı bir süreçten geçtiklerinin altını çizen Şahin, salgını elimizde olan bu teknolojileri kullanmamıza neden olduğunu ve bu sayede de aşı geliştirme hedeflenmesine imkan sağladığını kaydetti.

AŞININ ÜÇÜNCÜ DOZUNDA YÜZDE 95 KORUMA

Ortaya çıkan yeni varyantların maliyet nötralizasyonlarını düzenli olarak analiz ettiklerini ve Delta varyantında yapılan lokalizasyonda oran azalması gözlemlediklerini belirten Şahin, bu konuda hiç bir sorun olmadığını da ifade etti.

Aşının ikinci dozundan sonra kişideki antikor titresinde artış gösteren bir zaman aralığı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uğur Şahin, bulaş hızı yüksek Delta varyantına karşı aşıdaki koruma oranında bir düşüş gözlemlediklerini kaydetti. İki doz aşının yine de hastalığa karşı güçlü bir koruma sağladığını belirten Şahin, tam nötralizasyoun ikinci doz aşı sonrasında daha da yüksek antikor titrelerini oluşturma durumu 3'üncü dozdan sonra sağlanabileceğini kaydetti.

Prof. Dr. Şahin, son olarak verilerin 3'üncü dozda yüzde 95 oranında, enfeksiyona yakalanma kontrolünde ise yüzde 97 oranında tam korumanın sağlandığını gösterdiğini ifade etti.