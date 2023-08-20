Bir kez yiyen hastane yüzü görmüyor! Vücudun her zerresine ayrı bir faydası var

Bolu'nun sağlıklı besin kaynaklarından biri olan ıza buğdayının hasat heyecanı yaşanıyor. Protein, amino asit, mineral ve karoten açısından son derece zengin olan bu özel buğday çeşidi, ayrıca ekmeklik buğdaya göre daha yüksek çinko, demir, bakır, selenyum ve protein içeriğiyle dikkat çekiyor. Bolu Belediyesi öncülüğünde gerçekleşen hasat süreci, bölgedeki tarım ve gıda sektörü için önemli bir dönemi temsil ediyor.





Bu özel ürünün hasadı için Bolu Belediyesi, 650 dönüm tarlaya ekim gerçekleştirdi. Bunun içinde 15 dönüm, belediye kooperatifinin denetiminde bulunurken, geriye kalan alanlar ise belediyenin 17 sözleşmeli üreticisine aitti. Bu alanlarda yetiştirilen ıza buğdayı, modern biçerdöverlerle hasat ediliyor. Hasat sonrası elde edilen ürünlerin kalitesini ve besin değerini korumak amacıyla özenli bir süreç izleniyor.

Bolu Belediyesi, toplumsal faydayı gözeterek hasat sonrası elde edilen ıza buğdayının kullanımını iki şekilde değerlendiriyor. Bir kısmı, Bolu çiftçileriyle tohum olarak paylaşılacak ve böylece bu sağlıklı ürünün daha fazla alanlarda yetiştirilmesi amaçlanıyor. Kalan kısmı ise taş değirmenlerde öğütülerek un, bulgur, ekşi mayalı ekmek, kurabiye ve helva gibi çeşitli gıda ürünlerine dönüştürülüyor. Köroğlu Kooperatifi satış ofisleri aracılığıyla tüketicilere sunulacak olan bu ürünler, sağlık ve besin değeri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Bolu Belediyesi, buğdayın atası olarak kabul edilen ve zengin besin içeriğiyle dikkat çeken ıza buğdayının hasadıyla birlikte bölge ekonomisine, sağlık bilincine ve tarım alanında sürdürülebilirliğe katkı sağlamayı amaçlıyor. Buğdayın binbir derde deva olduğunu kanıtlarcasına, Bolu'nun topraklarında yeşeren bu özel ürünün sağlık dolu yolculuğu devam ediyor.