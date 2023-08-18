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Bitti sanıyorduk, geri döndü! Covid-19 salgını tekrar hortladı: Bu kez durum vahim

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Bitti sanıyorduk, geri döndü! Covid-19 salgını tekrar hortladı: Bu kez durum vahim
Kovid zamanındaki kötü günler geri döndü. Kovid 19’ un Omicron varyantının alt bir türevi olan Eris vakasının tespit edildiği haber edildi.

KOVİD KABUSU GERİ DÖNDÜ

virüs

Kovid zamanındaki kötü günler geri döndü. Kovid 19’ un Omicron varyantının alt bir türevi olan Eris vakasının tespit edildiği haber edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalarda, Eris virüsünün ilk vakasını tespit edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamalarda, Güney Afrikalıları Kovid-19 virüsüne karşı aşı olmaya çağırdı.

ERİS VARYANTI

DSÖ, 9 Ağustos’ta Eris virüsüne yönelik bir rapor yayımlamıştı.

Eldeki kanıtlara bakılarak Eris’in meydana getirdiği halk sağlığı riski, mevcut olan Kovid-19 varyantlarının risklerine benzer biçimde ‘ küresek düzeyde düşük’ olarak değerlendirilmişti.

Eris virüsünün özelliklerine bakılarak küresel yayılıma ve vaka artışına neden olabileceği kayıt altına alınmıştı.

Sağlık
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