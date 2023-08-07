Botoks masrafından kurtaran mucize yağ! Gece sürüp uyuyunca cildi 13 yaş geriye götürüyor

Kuşburnu yağı, cilt üzerinde derinlemesine beslediği için aydınlanmasına yardımcı olur. Cilt yağlandırma ve tıkanıklarının azalması için kullanılan kuşburnu yağı cildin yaşlanma belirtilerini azaltır. Cildi yenileyerek sağlıklı görünümler ortaya çıkarır.

KUŞBURNU YAĞI

Cildin kolajen dengesini korurken, cildin sıkılaşmasını ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Bununla beraber cilt tonunu dengeleyerek, cildin daha pürüzsüz ve canlı görünmesine yardımcı olur. Cilt bakımlarında güvenle kullanılan ve doğal çözüm olan kuşburnu yağı, cilt tipinize uygun ve alerji olmayan durumlarda doktora danışılarak düzenli olarak kullanıma uygundur.

Yüzyıllardır doğal bir çözüm olarak kullanılan ve derin kırışıklıkların çaresi olarak tercih edilen bu yağın içerisinde kolajen ve elastin üretimini destekleyen yağ asitleri bulunduğundan canlı görünümü sağlar.

KUŞBURNU MASKESİ

Maske 1:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı kuşburnu yağı

1 yemek kaşığı bal

Hazırlanışı:

Kuşburnu yağını ve balı bir kapta karıştırın. Karışımı temizlenmiş yüze uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Ardından ılık suyla durulayın.

Maske 2:Malzemeler:

2 yemek kaşığı kuşburnu yağı

1 yemek kaşığı yoğurt

Yarım çay kaşığı zerdeçal

Hazırlanışı:Tüm malzemeleri bir kapta karıştırın. Karışımı yüze uygulayın ve 15-20 dakika bekletin. Daha sonra ılık suyla durulayın.





KUŞBURNU YAĞI CİLT ÜZERİNDEKİ FAYDALARI

-Hücre yenileme özelliğinden ötürü kırışıkların giderilmesine yardımcı olur.

-Cildin nemini kaybetmesini önler.

-Ciltte bulunan lekeleri ve renk tonlarındaki farklılıkları dengeler.

-Yüzde bulunan sivilce ve iltihaplı olan yağ bezelerinin fonksiyonlarını dengede tutar.

-Ciltte bulunan yara izlerini ve doğum sonrası çatlaklarda etkili olur.

-İçerisinde yer alan antioksidanlar sayesinde cildi zararlı etkilerden korur.

KUŞBURNU YAĞI SAÇ VE TIRNAK BAKIMI

Saç ve tırnak bakımında tercih edilen kuşburnu yağı, içerisindeki asitler sayesinde saç ve tırnak köklerini besleyerek nemlendirir. Sağlıklı uzaması için yardımcı olurken tırnaklarda ki olaşabilecek kırılma ve çatlakları önler.