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Botoksa para dökmeye son! Göz çevresindeki kırışıklıklardan kurtulmak için bu karışım yeterli

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Botoksa para dökmeye son! Göz çevresindeki kırışıklıklardan kurtulmak için bu karışım yeterli
Göz çevresinde oluşan kırışıklıklardan rahatsız olan insanların artık botoks yaptırmasına gerek yok! İşte o mucizevi yöntem! Tüm detaylar haberimizde.

İnsanların yaşları ilerledikçe göz çevrelerinde belirli kırışıklıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Bu kırışıklıkların önüne geçmek doğal yöntemlerle mümkün! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

DOĞAL BOTOKS ETKİSİ

Yaş ilerledikçe göz çevrelerinde oluşan kırışıklıkların önüne geçebilmek için iyi bir nemlendirme yapmak gerekiyor. Aynı zamanda göz maskeleri de işe yarıyor. Göz çevresi cilt içinde en hassas olan bölgelerden bir tanesi. Doğru göz bakımıyla kırışıklıkların önüne geçmeniz mümkün. Göz çevresinde yer alan deri cilt üstündeki en ince derilerden biridir. Bu sebeple göz çevresinin hassaslığı sebebiyle ilk kırışmaya başlayan bölge burası olur. 

göz çevresi kırışıklıklarına doğal çözüm

Göz çevresinin korumasız şekilde güneş görmesi, deri altındaki kolajen üretiminin azalması, cildin elastikiyetinin azalması, mimikler, sigara tüketimi, az ve düzensiz uyku, sağlıksız beslenme, göz çevresi kuruluğu kırışmaya sebep olur. Göz çevresindeki kırışıklıkların önüne geçmek için bir kiviyi ezip püre haline getirdikten sonra üstüne bir tatlı kaşığı yoğurt ekleyip göz çevrenize ince şekilde sürmeniz gerekiyor. 5-10 dakika kadar bekledikten sonra durulayıp haftada bir ya da iki kez bu tarifi uygulayabilirsiniz. Aynı zamanda bir çay kaşığı tatlı badem yağı ve bir çay kaşığı balı karıştırarak göz çevresine masaj yaparak sürüp 10-15 dakika bekleyerek durulayabilirsiniz. Haftada iki üç kere tekrarlayabilirsiniz

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