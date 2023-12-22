Böyle ayakkabıları sakın giymeyin! Sürekli kullanımda ağır hasarlara neden oluyor

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin Dermatoloji Kliniğinde görev yapan Uzm. Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, bir açıklamasında nasır hastalığı hakkında bilgiler verdi. Uzman isim, günlük yaşamda uzun süre ayakta kalan veya çok yürüyen kişilerde, elleriyle tekrarlayan işler yapan kişilerde, uzun süre ayakkabıyla oturan kişilerde cilt bozukluğunun oluşabileceğini söylüyor.

Dr. Enkhjargal (Egi) Losol, "Bu tür rahatsızlıklardan biri de çok acı veren nasırlardır. Nasırlar, cildin olumsuz dış etkilere karşı koruyucu bir mekanizması olarak ortaya çıkıyor ve sıklıkla el ve ayaklarda görülüyor." dedi.

"İlerledikçe daha da acı verici hale geliyor"





Uzm. Dr. Losol, nasırların temel sebebinin ayak sağlığı için uygun olmayan ayakkabıların yanlış giyilmesi olduğunu söylüyor. Dr. Losol, "Ayaklar sürekli olarak basınç ve sürtünmeye maruz kaldığında, cilt kalınlaşıp sertleştiğinde nasırlar oluşur. Yüksek topuklu ayakkabılarla birlikte dar kalıplı ayakkabılar ve ayak yapısına uyum sağlamayan ayakkabılar kolaylıkla nasır oluşturur. Nasırlar ilk başta genellikle ağrısız oluyor ancak ilerledikçe daha çok acı vermeye başlıyor ve tedavisi zorlaşıyor." diye konuştu. Nasırın pek çok farklı türü olduğunu da söyleyen Dr. Losol şöyle devam etti:

“Temel olarak üç gruba ayrılabilirler: yumuşak nasırlar, sert nasırlar ve granüler nasırlar. Yumuşak nasırlar genel olarak ayak parmakları arasında görülür, sert nasırlar ise ayağın kemikli kısımlarında bulunur ve granüler nasırlar derin kökleri olan küçük nasırlardır.

"Sürekli ayakta kalmak nasır riskini artırabilir"





Ayrıca aşırı ayak terlemesi, sürekli olarak ayakta durmak, sık el kullanımı da nasır oluşumunu arttırabilir. Ayağın yapısına uymayan ayakkabılar, dar ya da bol ayakkabılar da asır riskini artırıyor."

“Nasırın erken evrelerinde belirgin belirtiler olmayabilir"

Nasırın erken evrelerinde genellikle belirgin semptomların bulunmadığını söyleyen Uzm. Dr. Losol, konuşmasının devamında “Ancak hastalık ilerledikçe ağrı, kalınlaşma durumu renk değişiklikleri, büyüme şeklinde belirtiler ortaya çıkıyor. En yaygın semptomlardan bazıları, yara dokusunun bulunduğu bölgeye baskı nedeniyle ağrı, kalınlaşma ve sertliktir. Nasır belirtilerini fark ettiğinizde dermatoloğa başvurmak önemlidir." ifadelerini kullandı.

Nasır Tedavisi

Uzm. Dr. Losol, asır tedavisinde kullanılan birçok yöntem olduğunu belirterek "En etkili tedavi, etkilenen bölgeyi mekanik olarak temizlemek ve ağrıya neden olan baskıyı ortadan kaldırmaktır. Nasırlı bölgeye uygun olan silikon aparatlar ya da ayakkabı aparatları kullanılarak baskının hafifletilmesi önemlidir.Tedavi sonrasında ayak sağlığına uygun olan ayakkabı kullanmaya dikkat etmek ve nasır oluşmasını teşvik eden faktörlerden kaçınmak gerekir" dedi.

“Ayakkabı seçimi rahat olmalı”





Yara dokusunun tedavi sürecinde mutlaka doğru ayakkabı seçmenin önemini vurgulayan uzman isim, şu bilgileri de paylaştı:

“Ayakkabının ayağın yapısına uyum sağlaması, basıncı eşit şekilde dağıtması ve nasırlı bölgeye çok fazla baskı yapmaması tedavinin sürecine olumlu etki ediyor. yrıca tedavi, nasırın boyutuna uygun yamalar, nasır kremleri ve ev ilaçları ile desteklenebilir.”

"Nasır derinse ameliyat gerekebilir."

Uzm. Dr. Losol, adir durumlarda nasırların çok şiddetli ve derin olduğunu ve ameliyat gerekebileceğini söylerken konuşmasında "Cerrahi tedaviden sonra nasırların tekrarlamasını önlemek için düzenli bakım ve sürekli olarak uygun ayakkabı kullanımı yapılmalıdır” ifadelerine yer verdi.