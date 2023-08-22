Bu 4 belirti varsa fazla su içmeyin derhal bırakın! O kadar da sağlıklı değilmiş

Fazla su tüketimindeki büyük tehlike!

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, fazla su tüketimi isteğinin altında başka bir hastalık olabileceğini söyleyerek, fala tüketim sonucunda oluşabilecek tehlikelere değindi. İşte detaylar...





FAZLA SU TÜKETİMİ İÇİN BÜYÜK TEHLİKE

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Seçil Demir, aşırı su tüketiminin vücuttaki sodyum seviyelerini düşürebileceğini ve bu durumun zehirlenmelere yol açabileceğini açıklıyor. Dr. Demir, suyun aşırı tüketiminin özellikle sodyum dengesini bozarak su zehirlenmesine yol açabileceğini belirtiyor. Sağlıklı bireylerin yanı sıra beyin veya böbrek sorunları olanlar ile idrar söktürücü ilaç kullanan kişilerin fazla su tüketiminden kaçınmaları gerektiğini vurguluyor. Günde 2-3 litre su içmenin sağlıklı olduğunu, ancak bu özellikle risk altındaki bireyler için 2 litreyi aşmaması gerektiğini ifade ediyor.

Dr. Demir, su zehirlenmesinin belirtilerini şu şekilde sıralıyor: Kişinin içtiği su miktarının 6 litrenin üzerine çıkması durumunda başlayan bulantı, kusma, yoğun baş ağrısı ve görme bozuklukları gibi semptomlar görülebilir. Aşırı su tüketiminin sonucunda vücuttaki sodyum seviyeleri düşerken, hücreler su ile şişebilir, beyin fonksiyonları etkilenebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle su içme alışkanlığının dengeli ve sağlık durumuna uygun şekilde sürdürülmesi önemlidir.

Dr. Demir, suyun hayati bir öneme sahip olduğunu ancak aşırı tüketiminin zararlarına dikkat çekiyor. Su zehirlenmesi riskini minimize etmek için kişilerin susuzluğunu doğru bir şekilde anlamaları, özellikle tıbbi nedenlerle su tüketimlerini düzenlemeleri ve sağlık profesyonellerinin önerilerine uygun davranmaları gerektiğini vurguluyor. İşte diğer ayrıntılar...





Dr. Seçil Demir, aşırı su içme isteğinin ardında farklı bir hastalık olabileceğine dikkat çekiyor. Beyin ve böbreklerdeki hormonal bozuklukların aşırı su içme isteği olarak kendini gösterebileceğini belirtiyor. Bu tür durumların altında yatan hormonal dengesizlikler için özel tedavilerin uygulandığını ifade ediyor. Özellikle kronik hastalıklara sahip bireyler, örneğin hipertansiyon veya diyabet hastaları için günlük en fazla 2 litre su tüketimine izin verdiklerini söylüyor. Ancak bu kişilerin su tüketimini 1 litrenin altına düşürmemeleri gerektiğini vurguluyor.

Dr. Demir, aşırı su içme isteği olan ve normalden farklı su içme alışkanlığına sahip kişilerin sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyor. Bu isteğin altında yatan bir hastalığın olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle bu tür belirtileri ciddiye almanın ve ihmal etmemenin önemli olduğunu ifade ediyor. Beyin ve böbreklerdeki hormonal düzensizlikler, vücuttaki su seviyelerini etkileyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yüzden sağlık profesyonellerinin değerlendirmesi ve önerileri önem taşıyor.

Dr. Demir, su içme alışkanlığının sağlıklı düzeyde sürdürülmesinin önemine vurgu yaparak, her bireyin su ihtiyacının farklı olduğunu ve dengeli bir şekilde su tüketilmesi gerektiğini belirtiyor. Aşırı su içmenin vücuttaki elektrolit dengesini bozabileceğini ve su zehirlenmesine neden olabileceğini sözlerine ekliyor.