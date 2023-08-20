Bu 4 besini tüketen 100 yaşını görecek! İbn-i Sina uzun ömrün reçetesini yıllar önce vermiş

Sağlıklı bir yaşam sürmek için bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz ve vücudunuzu hastalıklardan korumanız gerekir. Bağışıklığınızı güçlendirmek adına dengeli beslenmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz. Yıllar önce ünlü tabip İbn-i Sina şifalı ve ömür uzatan besinlerin sırlarını ortaya çıkarmıştı. Tıbbın babası İbn-i Sina'nın asırlık tariflerinden ömür uzatan harika bir besin geliyor.

İşte uzun ömür veren o besinler...

ISIRGAN OTU





Nefes alırken göğüste sıkışma ve öksürük nöbetlerine neden olduğu biliniyor.

Boğaz ile akciğerlerdeki mukusu azaltmak nefes almayı zorlaştırır. Bu, genellikle virüslerin neden olduğu mukozanın su içeriğini azaltır. bn-i Sina, bunun önüne geçmenin en iyi yolunun da ısırgan otundan geçtiğini söylemiştir.

BAKLA





İbn-i Sina bu duruma düşmemek için çocukluğundan beri düzenli olarak bakla yemeyi önermiştir.

Cilt tonu yaşla birlikte kaybolur. Zamanla, cildiniz yorgun ve donuk hale gelebilir, bu da solgun ve donuk görünmesine neden olabilir.

ÇAM FISTIĞI





Çam fıstığı, K vitamini açısından zengin ender besinlerden biridir, bu nedenle kısmi veya yüz felci olan kişiler için çam fıstığı önerilir. İbn Sina'nın tarifte bu noktayı vurguladığı bildirildi.

"Bu besinler bağışıklığı da güçlendiriyor"

FINDIK





Vücudunuzun sağlıklı yağlara ihtiyacı var. Kuruyemişler harika bir yağ, lif ve protein kaynağıdır, bu da daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olur ve tatlı atıştırmalıklardan sonra dip sos ile gelen şeker dalgalanmasını önler.

Bir çalışma içinde yapılan bir çalışma, en çok fındık tüketenlerin hastalıktan, özellikle kanserden, kalp hastalığından ve solunum yolu hastalığından hayatını kaybetme riskinin daha düşük olduğunu buldu.

BAKLAGİLLER





Baklagiller, uzun ömür için herhangi bir diyetin temelidir. Baklagiller, ortalama olarak 21 protein ve yüzde 77 karışık karbonhidrat ve neredeyse hiç yağ içermeyen gram başına dünyadaki diğer tüm ürünlerden daha fazla besin içerir. Uzun ömürlü insanların çoğu, günde ortalama olarak en az yarım bardak bakliyat tüketir.

MEYVE VE SEBZELER





Düzenli meyve ve sebze tüketimi vücudun savunmasını güçlendirir ve bağışıklık sistemini çelik gibi güçlü kılar.

Özellikle sebze ve meyvelerle yapılan bir diyet, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri sağlayacaktır. Düzenli olarak vitamin açısından zengin yiyecekler yemek, vücudunuzun sağlığını korumaya yardımcı olabilir.