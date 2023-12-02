Bu alışkanlıkları edinen asla kansere yakalanmıyor! Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı listelendi

Daha önce Dünya Kanser Araştırma Fonu (WCRF) ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü (AICR) tarafından kanseri yenmek için belirlenen 10 tavsiyenin geçerliliğini analiz etmek için bir çalışma yapıldı ve bu çalışma BMC Medicine dergisinde yayınlandı. Birleşik Krallıktaki Newcastle Üniversitesi'nden araştırmacılar, yaş ortalaması 56 olan 94.778 yetişkinden elde edilen verileri kullanıldı.





Araştırmacılar, katılımcıların bel çevresi ölçümleri ve VKİ (vücut kitle indeksi) değerlerine ek olarak diyet ve egzersize ilişkin kendi bildirdikleri verileri de dikkate almıştır. Her katılımcı, tavsiyelere uyum için yedi puanlık bir değerlendirme aldı. Araştırmacılar ayrıca sekiz yıllık çalışma dönemi boyunca kanser tanılarını da takip etti. Katılımcıların tavsiyelere uyumu 7 puanlık bir ölçekte ortalama 3,8 olarak belirlendi. Çalışma süresi boyunca 7.296 kişide (%8) kanser gelişmiştir. Çalışma, tavsiyelere bağlılık arttıkça kanser riskinin azaldığını göstermiştir. Hastalar tavsiyelere uydukları her bir puan için kanser risklerinin %7 oranında düşürüldüğü görüldü.

Her bir puanlık artışta meme kanseri riski %10, kolon ve rektum kanseri %10, böbrek kanseri %18, özofagus kanseri %16, karaciğer kanseri %22, yumurtalık kanseri %24 ve safra kesesi kanseri %30 oranında azalmıştır. Uyum puanı 4,5 veya daha yüksek olanlarda, uyum puanı 3,5 veya daha düşük olanlara kıyasla tüm kanserlerin bir arada görülme riski %16 daha az olduğu tespit edildi.

Araştırmacıların Önerileri

Belki de en şaşırtıcı önerilerden biri emzirmeydi. Araştırmacılar bu korumanın emzirme sırasında meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklanabileceğini düşünmekte. Emzirme döneminde adet kanamaları düzensizdir, bu da vücudun yaşam boyu maruz kaldığı östrojen miktarını azaltır. Fazla östrojen kanser riskini artıran bir faktördür.

Aşırı fast food tüketimi kilo alımına neden olur ve fazla kilo tümör büyümesine yol açan bir dizi hormonal değişikliği tetiklemektedir.

Kırmızı ve işlenmiş etler, vücutta parçalandığında bağırsakları kaplayan hücrelere zarar veren ve kanser gelişme olasılığını artıran nitrat gibi bileşikler içerir. Bu nedenle haftada üç günden fazla tüketilmesi tavsiye edilmez.

Alkol ise vücutta asetaldehit adı verilen ve birçok kanserle bağlantılı DNA hasarına neden olan bir kimyasala dönüşür.

Kanseri önlemek için takviye almanın faydalı olduğuna dair hiçbir kanıt yoktur. Uzmanlar besinlerin sadece yiyecek ve içeceklerden alınmasını önermektedir. Kanser beslenme uzmanı Nichole Andrews, "İhtiyacınız olmayan çeşitli takviyeleri günlük değerinin %200'ünden fazla aldığınızda, bunlar serbest radikallere dönüşür ve kanser riskinizi artırır" görüşünü ileri sürdü.

Araştırmacılar, bu gözlemsel bir çalışma olduğu için kanser riskindeki azalmanın 10 tavsiyeye uyulmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığının kesin olmadığını vurguluyor. Çalışma sonuçları BMC Medicine dergisinde yayımlandı.





Kanser Riskini Azaltmak İçin On Temel Adım