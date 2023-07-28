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Bu baharatın adını da faydasını da ilk kez duyacaksınız! Mide, bağırsak, şeker hastalığının kökünü kazıyor

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Bu baharatın adını da faydasını da ilk kez duyacaksınız! Mide, bağırsak, şeker hastalığının kökünü kazıyor
Darülfülfül, karabiber ailesinin çiçekli bir bitkisidir. Doğu Hindistan'a özgü olan koni biçimli meyve ezilerek toz haline getirilir. Yemek baharatı şeklinde ya da bitki çaylarının yapımı için kullanılabilir.

Darülfülfül Bitkisi Nasıl Kullanılır?

Darülfülfül, karabiberden daha güçlü bir tada sahiptir ve balla karıştırılabilir. Karanfil gibi çiğnediğinizde ağız kokusunu önler. Tütsü gibi yakılan dumanın kokusu sinüsleri açabilir ve boğaz ağrılarına iyi gelebilir. Yeşil çay veya ıhlamur çayı ile karıştırılarak bitki çayı olarak da kullanılabilir.

Darülfülfülün Faydaları

Darülfülfülün Faydaları

- Darülfülfül, iştah açıcı etkiye sahiptir, bu nedenle kilo alımı için özellikle iştahsızlık için bal ile alınması tavsiye edilir.

- Mide, bağırsak ve idrar yolunda oluşan enfeksiyonlarında etkilidir.

- Yenildiğinde vücudu ısıtan darülfülfül, ateş yoksa soğuk algınlığı tedavisinde de kullanılabilir.

- Bu şifalı bitki sakinleştirici ve stres azaltıcı etkileriyle sinir sistemini güçlendirir, vücudun enerjisini ve cinsel gücünü artırır.

- Darulfürfür, diyabet hastalığı olanlara faydalı bir destek olup, hastalığın ilerlemesini durdurur ve vücudun verdiği hasarı onarmasına yardımcı olur.

Sağlık
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