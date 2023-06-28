Bu besin damar daralmasını tarihe gömüyor! Her gün bir avuç tüketmek şart

Leblebi, besin değeri yüksek bir kuruyemiş olduğundan vücudun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve minerali içerir. Özellikle sporcular tarafından egzersiz öncesi tercih edilen bir besindir ve sodyum, potasyum, kalsiyum, demir, protein, lif, A vitamini ve C vitamini gibi önemli besin öğelerini sağlar.

LEBLEBİNİN FAYDALARI NELER?





Beyaz leblebi, midedeki asit oranını dengeleyerek mide yanması ve ekşimesine iyi gelir. Bu nedenle reflü, gastrit ve ülser gibi mide hastalıklarının riskini azaltmada yardımcı olabilir.

Diyet listelerinde sıkça yer alan beyaz leblebi, yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur. Ayrıca düşük yağ içeriğiyle bölgesel kilo alımını engeller.

Lif içeriği sayesinde kolesterol seviyesini dengeleyerek kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riskini azaltır. Aynı zamanda damarların daralmasını önler.

Leblebi, antioksidan içeriğiyle vücudu temizler ve yenilenmeyi destekler. Cilt hücrelerinin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlayarak kırışıklık gibi cilt sorunlarının önlenmesine yardımcı olur.

Protein açısından zengin olan beyaz leblebi, günlük protein ihtiyacını karşılamada etkili bir alternatif olabilir, özellikle et tüketmeyenler için idealdir.

Kalsiyum içeriği sayesinde kemik ve diş gelişimine katkıda bulunur. Özellikle çocuklar ve hamileler için önemli bir besindir. Ayrıca anne sütünün artmasına da yardımcı olur.

Beyaz leblebi, limon suyu ile birlikte tüketildiğinde kısa sürede kilo vermeye yardımcı olabilir. Bu yöntemde 5 adet limon suyuyla 2,5 litre su karıştırılıp günlük olarak 1 çay bardağı beyaz leblebi tüketilir.

A vitamini içeriği sayesinde göz sağlığını destekler.

Sodyum içeriği, kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi ciddi durumların önlenmesine yardımcı olur.

Leblebi, sağlıklı bir besin olmasına rağmen herhangi bir besin gibi dengeli ve ölçülü tüketilmelidir.