Bu besin resmen şifa deposu! Her kaşığı ömrünüzü 30 dakika uzatıyor

Michigan Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, 6 bin farklı yiyeceğin karbon ayak izini ölçme ve besin etkisini hesaplama amacıyla yeni bir ölçüm yöntemi geliştirdi.

Bu yöntem olan Sağlık Beslenme Endeksi, yiyeceklerin ve atıştırmalıkların sağlık üzerindeki etkisini hesaplamak için kullanılıyor. Bir yiyeceğin sağlık yükü, gram başına hesaplandıktan sonra standart porsiyon boyutu dikkate alınarak bir sonuç elde ediliyor.

YAPILAN ARAŞTIRMADA ÖMRÜ UZATAN GIDA SAPTANDI





Araştırmaya göre, tüketilen bir sosislinin insan ömrünü 36 dakika kısalttığı belirlenmiş.

İşlenmiş etlerde her bir gram için ortalama olarak 0,45 dakika kaybediliyor. Örneğin, bir hotdog içindeki 61 gram işlenmiş et, 27 sağlıklı dakikanın kaybedilmesine neden oluyor.

Bir porsiyon kuruyemiş tüketiminin ise ömrü 26 dakika uzattığı bulunmuş.

Öte yandan, kola tüketiminin ise ömrümüzden 12,5 dakika çaldığı tespit edilmiş.

Hamburgerin ise 10 dakika kısaltırken, meyvelerin aynı sürede ömrü uzattığı görülmüş.

Eğer et tüketen birisi günlük kalorilerinin yüzde 10'unu işlenmiş et ya da kırmızı et yerine kuruyemiş, sebze veya meyve ile değiştirirse, sağlıklı 48 dakika eklemiş olacak.

Fıstık ezmesi ve reçel içeren bir sandviçin ise ömrü 30 dakika uzattığı saptanmış.

Fıstık ezmesinin sporcular için önemli bir besin olduğu belirtilmiş, çünkü içerdiği protein miktarı yüksektir. Ayrıca fıstık ezmesi, doğal yağlar içerdiği için kalp sağlığına da faydalıdır ve tip 2 diyabetin oluşumunu önlemede etkili olmaktadır.