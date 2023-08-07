Bu besinden 3 kaşık yemek B12 depolarını fullüyor

B12 vitamini eksikliği, vücudumuz için önemli bir sorun teşkil eder. Bu eksiklik, yorgunluk, unutkanlık, baş ağrısı ve dikkat eksikliği gibi olumsuz etkilere neden olabilir, günlük yaşantımızı olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak, bu temel vitaminin mucizevi bir kaynağı var: mor lahana.

MOR LAHANA KÜRÜ TARİFİ VE FAYDALARI





Mor lahana, B12 seviyelerini artırarak beyne iyi gelir ve sağlıklı sinir ve kan hücrelerini destekleyerek vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasına yardımcı olur. B12 vitamini ihtiyacını doğal yollarla karşılamak her zaman tercih edilir, çünkü doğal kaynaklar vücut için daha faydalıdır.



Mor lahana, B12 vitaminini karşılamak için harika bir seçenektir ve aynı zamanda bol miktarda C vitamini içerir. Sağlıklı bir besin olmasının yanı sıra düşük kalorili ve yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verirken, besin ihtiyaçlarımızı da karşılar ve bağışıklık sistemimizi güçlendirir.

Mor lahana kürünü uygulamak oldukça kolaydır. Orta boy bir kırmızı lahanayı ince ince doğrayarak başlayın ve üzerine bir yemek kaşığı tuz ekleyerek güzelce karıştırın. Karışımı bir kavanoza doldurun ve yaklaşık 2 saat bekletin. Ardından kavanozun kapağını açıp yarım çay bardağı elma sirkesi veya su ekleyin. Kapağı tekrar kapatın ve buzdolabında 5 gün boyunca olgunlaşmaya bırakın. Olgunlaştıktan sonra günde 3 kaşık şeklinde tüketebilirsiniz. Ayrıca salatalarınıza da ekleyerek beslenme düzeninize dahil edebilirsiniz.

Bu bilgiler genel bilgi amaçlıdır ve herhangi bir sağlık sorunu için uzman görüşü almak önemlidir.