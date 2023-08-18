Bu besini tükettikten sonra bir daha neyi unuttum diye düşünmeyeceksiniz! Unutkanlığı tarihe gömüyor

Bazı anlarda yaşamış olduğumuz koşullar, alışkanlıklar, iş ya da aile hayatında var olan stres unutkanlığı daha da fazlalaştırmaktadır. Unutkanlık, beyninizde bulunan bilgilerin hatırlamasında güçlük çekildiği zamanlarda ortaya çıkar. En yaygın nedenleri;

• Uyku eksikliği,

• Vitamin ve mineral kaybı,

• Stres,

• Depresyon,

• Bazı ilaçların yan etkileridir.

Bazı nedenlerden kaynaklı olarak unutkanlık yaşadığınızda bunu geçici bir sorun olarak görebilirsiniz. Lakin uzun vadeli yaşanılan unutkanlıklara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bazı besinlerin unutkanlık sorununa mucizevi etkiler yarattığı bilinmektedir. Özellikle de doğal kaynaklı unutkanlık problemini besinlerle yok edebilirsiniz. Aynı zamanda yaşam tarzını, uyku düzenini ve beslenme şeklini de değiştirerek unutkanlığı yok etmeniz mümkündür.

Mucizevi Besin Kakao

Unutkanlığa en iyi gelen besinlerden birisi de kakaodur. Yapılan araştırmalar doğrultusunda içerisinde bulunan ‘flavonoidler’ sayesinde hafıza gelişir ve unutkanlık ortadan kalkar. Aynı zamanda kakaonun içerisinde kafein maddesi konsantrasyonu da arttırır. Ek olarak yaşa bağlı durumlarla kakao zihinsel gerilemeyi de azaltır.

Kakaonun olumlu özelliklerinden faydalanmak için sütlü veya beyaz çikolatalı ürünleri kenara bırakarak bitter çikolata tüketmeniz gerekmektedir. Çünkü bitter çikolatanın %50 – 70 aralığında kakao barındırdığı bilinir.