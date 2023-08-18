Bu besinin fiyatı altına rakip oldu! Vücutta kötü ne varsa hepsini atıyor

Canan Karatay, sağlıklı yaşam uzmanı, geleceğin tıbbi ilacı olarak değerlendirdiği bir besini tanıttı. Bu besin, gram altının değeriyle yarışan bir alternatif tıbbın mucizesi olarak öne çıkıyor. Uzman, vücut hücrelerine sinmiş toksinleri çeken bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Karatay'ın önerdiği bu besin, sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı olarak görülüyor. Detaylar şu şekildedir:





GRAM ALTININ DEĞERİYLE YARIŞAN ALTERNATİF TIBBIN MUCİZESİ

Prof. Dr. Canan Karatay, vücuttaki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlayan mucizevi bir besini ilk kez paylaştı. Uzman, kadınlar ve erkekler arasında görülen iyot eksikliğine bağlı hastalıklara dikkat çekti ve düzenli iyot almanın faydalarını anlattı.

İyot eksikliği vücut organlarını olumsuz etkileyebilirken, iyotun hormonal dengeyi sağlama özelliği vardır. Özellikle tiroid bezinin hormon üretimini düzenler ve beyin ile sinir sistemi gelişimine katkıda bulunur.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vücuda iyot almanın doğal yollarını açıkladı. Deniz kenarlarında ve sahillerde daha fazla vakit geçirerek iyot alımının artırılabileceğini söyledi. Karatay, iyotun sadece ağız yoluyla alınan bir besin olmadığını, cilt yoluyla da emilerek vücuda girebildiğini belirtti.

İyot, vücudun gereksinim duyduğu mineralleri sağlayarak beş duyu organının sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde düzenli iyot alımı önerilir çünkü kas sistemini güçlendirirken vücut koordinasyonunu destekler. Ayrıca tiroid bezlerinin düzenli işleyişini sağlamak için önemlidir.

İyot eksikliği, vücut fonksiyonlarını yavaşlatabilir, metabolizmayı etkileyebilir ve hücrelerde biriken toksinlerin atılmasını zorlaştırabilir. İyot, çinko dengesini düzenleyerek tiroid fonksiyonlarının daha aktif olmasına yardımcı olur. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, vücutta eksik olan bu iyot, prostat, haşimato, meme kanseri, pankreas ve tiroid hastalıklarına neden olabilir.

İyotun doğal yollarla alınması, vücudun sağlığını korumak ve hastalıklardan korunmak için önemlidir. Deniz kenarlarında zaman geçirmek ve cildi iyotla temas ettirmek, vücutta doğru düzeyde iyot bulundurmanın etkili yollarından biridir. Karatay'ın önerileri, insanların iyot eksikliği kaynaklı hastalıklardan kaçınmasına yardımcı olabilir.