  1. Anasayfa

  2. Sağlık

  3. Bu besinin fiyatı altına rakip oldu! Vücutta kötü ne varsa hepsini atıyor

Bu besinin fiyatı altına rakip oldu! Vücutta kötü ne varsa hepsini atıyor

Yayınlanma:
Bu besinin fiyatı altına rakip oldu! Vücutta kötü ne varsa hepsini atıyor
Sağlıklı ve uzun yaşamın sırrını defaatle dile getiren uzman isim Canan Karatay bu kez değeri gram altında yarışan alternatif tıbbın mucizesi yiyeceği paylaştı. Vücut hücrelerine sinen tüm toksinleri adeta bir mıknatıs gibi çekip alan Canan Karatay'ın tavsiye ettiği o besin neydi? İşte detaylar…

Canan Karatay, sağlıklı yaşam uzmanı, geleceğin tıbbi ilacı olarak değerlendirdiği bir besini tanıttı. Bu besin, gram altının değeriyle yarışan bir alternatif tıbbın mucizesi olarak öne çıkıyor. Uzman, vücut hücrelerine sinmiş toksinleri çeken bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Karatay'ın önerdiği bu besin, sağlıklı ve uzun yaşamın anahtarı olarak görülüyor. Detaylar şu şekildedir: 

sağlıklı yaşam

GRAM ALTININ DEĞERİYLE YARIŞAN ALTERNATİF TIBBIN MUCİZESİ

Prof. Dr. Canan Karatay, vücuttaki toksinlerin hızlıca atılmasını sağlayan mucizevi bir besini ilk kez paylaştı. Uzman, kadınlar ve erkekler arasında görülen iyot eksikliğine bağlı hastalıklara dikkat çekti ve düzenli iyot almanın faydalarını anlattı.

İyot eksikliği vücut organlarını olumsuz etkileyebilirken, iyotun hormonal dengeyi sağlama özelliği vardır. Özellikle tiroid bezinin hormon üretimini düzenler ve beyin ile sinir sistemi gelişimine katkıda bulunur.

Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, vücuda iyot almanın doğal yollarını açıkladı. Deniz kenarlarında ve sahillerde daha fazla vakit geçirerek iyot alımının artırılabileceğini söyledi. Karatay, iyotun sadece ağız yoluyla alınan bir besin olmadığını, cilt yoluyla da emilerek vücuda girebildiğini belirtti.

İyot, vücudun gereksinim duyduğu mineralleri sağlayarak beş duyu organının sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Özellikle yaşlılık döneminde düzenli iyot alımı önerilir çünkü kas sistemini güçlendirirken vücut koordinasyonunu destekler. Ayrıca tiroid bezlerinin düzenli işleyişini sağlamak için önemlidir.

İyot eksikliği, vücut fonksiyonlarını yavaşlatabilir, metabolizmayı etkileyebilir ve hücrelerde biriken toksinlerin atılmasını zorlaştırabilir. İyot, çinko dengesini düzenleyerek tiroid fonksiyonlarının daha aktif olmasına yardımcı olur. Prof. Dr. Canan Karatay'a göre, vücutta eksik olan bu iyot, prostat, haşimato, meme kanseri, pankreas ve tiroid hastalıklarına neden olabilir.

İyotun doğal yollarla alınması, vücudun sağlığını korumak ve hastalıklardan korunmak için önemlidir. Deniz kenarlarında zaman geçirmek ve cildi iyotla temas ettirmek, vücutta doğru düzeyde iyot bulundurmanın etkili yollarından biridir. Karatay'ın önerileri, insanların iyot eksikliği kaynaklı hastalıklardan kaçınmasına yardımcı olabilir.

Sağlık
Bu besin bağışıklık sistemini arşa çıkarıyor! Ağrıyı da yaşlanmayı da bıçak gibi kesecek
Bu besin bağışıklık sistemini arşa çıkarıyor! Ağrıyı da yaşlanmayı da bıçak gibi kesecek
Kleopatra'nın 6 adımlı güzellik sırrı! Asırlık formülle kırışıklıktan eser bile kalmıyor
Kleopatra'nın 6 adımlı güzellik sırrı! Asırlık formülle kırışıklıktan eser bile kalmıyor
Durduğu yerde terleyenlere müjde! 4 yöntemle terlemeniz saatlerce duracak
Durduğu yerde terleyenlere müjde! 4 yöntemle terlemeniz saatlerce duracak
Saç dökülmesini tarihe gömen karışım bulundu
Saç dökülmesini tarihe gömen karışım bulundu
Covid-19 yeniden başlıyor: Sonbaharda pik yapabilir
Covid-19 yeniden başlıyor: Sonbaharda pik yapabilir
Maskeli günler geri geliyor! Koronavirüste yeni varyant: Türkiye alarm verdi
Maskeli günler geri geliyor! Koronavirüste yeni varyant: Türkiye alarm verdi
Ünlü kalp cerrahının sır ölümü! Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu..
Ünlü kalp cerrahının sır ölümü! Prof. Dr. Gökçen Orhan, çalışma odasında ölü bulundu..