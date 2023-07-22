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Bu besinin kabuğunu sakın soymayın: Tüm yararı kabuğunda çıktı

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Bu besinin kabuğunu sakın soymayın: Tüm yararı kabuğunda çıktı
Birçok besin kabukları soyularak tüketilse de uzmanlar önemli uyarılarda bulundu! Tüm vitamini kabuğunda! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Bu besin sevilerek tüketilse de uzmanlar yanlış tüketildiğini anlatmaya başladı. Bu önerileri duyunca bir daha kabuğunu soymayacaksınız! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BÜTÜN VİTAMİNİ KABUĞUNDA

Meyveler insanlar tarafından genel olarak kabukları soyularak tüketiliyor. Beslenme uzmanları bazı meyve ve sebzelerin asıl vitaminlerinin kabuğunda olduğunu söylüyor. Meyve ve sebzelerin kabuklarının faydaları genelde insanlar tarafından bilinmiyor ancak kabukların soyulması önemli vitaminlerin de gitmesi anlamına geliyor. Bazı önemli vitaminler kabuklarda ya da çekirdeklerde bulunuyor. 

bütün vitaminleri kabuklarında

Kabak içinde olan yüksek antioksidan sebebiyle faydalıdır ve çözünür ve çözünmez lif içerir. Bunlar ise genel olarak kabağın kabuğunda bulunur. Kabak düzenli tüketildiği zaman vücudun ölümcül hastalıklardan korunmasına yardımcı olur. Kabak pişirilmeden önce yıkanabilir ve kağıt havluyla iyice kurutularak kaynatıp ya da fırınlayıp tüketilebilir. Kivinin de kabuğunu soymadan tüketmek alınan lif miktarının 3 katına çıkmasını sağlar. Kivinin kabuğunun da kendisi gibi az tatlı ve ekşi bir tadı vardır. Son olarak soğanın da asıl vitamini kabuğundadır. Hem yeşil hem kuru soğan antioksidan deposu olarak bilinir ve yaprakları kuru olan soğanın lekeli olan ya da yanan yaprakları koparıldıktan sonra ılık suyla yıkayıp yemeklere ekleyerek tüketilebilir. 

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