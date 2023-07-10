Bu besinin kıymeti bilinmiyor! Yumurtadan daha faydalı: Tam bir B12 deposu

Bu besini düzenli olarak tüketirseniz hiçbir hastalığa yakalanmazsınız. Uzmanlar üstüne basa basa öneriyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU BESİNİ DÜZENLİ OLARAK TÜKETİN

Yumurtadan 10 kat daha çok fayda sağlıyor. Kansere karşı koruma sağlıyor, kemikleri güçlendiriyor, mide rahatsızlıklarına iyi geliyor. Bu mucize besin lor peyniri! Lor peyniri bağışık sistemini büyük ölçüde güçlendiriyor. Lor peyniri sporcular, diyet yapanlar ve tansiyon hastaları için öneriliyor. Lor peyniri içinde olan serum protein sayesinde vücut bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Fitoterapi Uzmanı Gizem Keservuran lor peyniri ile ilgili şu sözleri söylüyor; 'Lor peynirini sofralarınızdan eksik etmeyin. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlamak için lor peyniri tüketerek hastalıkları kendinizden uzak tutma şansınız var. İnek peynirinden elde edilmesine rağmen içinde antijenik protein bulunmuyor.





Lor peyniri içinde diğer süt ürünlerinde olmayan çok değerli protein olan serum protein vardır. Bunun biyolojik değeri çok yüksektir. Yumurtadan daha yüksek değerleri var. Yumurtaya alerjisi olan insanlar lor yiyerek bu eksikliği giderebilir. Lor peyniri içinde olan serum protein bütün vücut ve kas proteinlerinin daha fazla sentezlenmesine yardımcı olur. Egzersiz sonucu ortaya çıkan kas sakatlanmaların iyileşmesine de yardım eder. Bu sebeple özellikle sporcuların tüketmesi gerekiyor. Ancak birçok kişi bunun faydalarını bilmiyor. Sadece börek ve makarnada kullanılıyor. Günün her saati atıştırmalık olarak bile kullanabilirsiniz. Özellikle diyet yapanlar az tuzlu kahvaltılık lor peynirle diyetlerine katkı sağlayabilir.' Lor peynirin 100 gramında 700 mg kalsiyum var. İçinde olan mineral ve vitamin olan lor peynir bağışıklık sistemini güçlendirip vücuda direnç sağlıyor. Lor peyniri tüketmenin sınırı sadece hastalığı olan insanlar için vardır. Gut gibi protein fazlasının zararı olacak hastaların sınırlı şekilde tüketmesi gerekir. Lor peynir normal peynirden daha yumuşak bir yapıya sahiptir. Hafif bir tadı vardır ve bazen tuzlu olabilir. Her yaş insan tarafından tüketilebilir. Genel olarak inet sütünden üretilen lor peyniri tuzlu ve tuzsuz lor olarak ikiye ayrılır. İçinde olan mineral ve vitaminler sebebiyle birçok kemik hastalığına iyi gelir.