Bu besinleri sakın tekrar ısıtıp yemeyin

Yemek yaptınız ve fazlası kaldığında kalan yemeği dökmek yerine buzdolabına kaldırmak çok mantıklı bir davranıştır. Ancak tüm yiyecekler yeniden ısıtılmaz. Tüketmek istediğiniz yemeğin şekline dikkat edin. Çünkü bazı gıdalar tekrar ısıtıldığında zehirlenmelere neden olabilir. Detaylar haberimizde...







SAKIN BU YİYECEKLERİ TEKRAR ISITMAYIN: BAKTERİ ÜRETİYOR, ZEHİR SAÇIYOR. YENİDEN ISITMADAN ÖNCE MUTLAKA DÜŞÜNÜN. TEKRAR ISITILMAMASI GEREKEN BESİNLER HANGİLERİDİR?

Her gün yediğimiz yiyeceklerden bazıları, tekrar ısıtıldıktan sonra artık güvenli olmayabilir. Birçok yemek daha sonra yenmek üzere tekrar ısıtılabilir. Ancak bazı yiyecekleri tekrar ısıtmak zehirlidir. İşte tekrar ısıtılmaması gereken yiyecekler

Artıklar, açlığı ölçmek için günün belirli saatlerinde yenebilir. Tek yapmanız gereken onları ısıtmak ve onları pişirmek için fazladan bir dakika harcamanıza gerek kalmadan tadını çıkarmak. Yiyecekleri pişirmek yerine yeniden ısıtmak yeniden yemek yapmaktan kaçmaktır.

Ancak bazı yemekleri yeniden ısıtırken yemek artıklarının güvenli olup olmadığını hiç merak ettiniz mi? Her gün yediğimiz bazı yiyecekler, besin değerlerini kaybetme eğiliminde oldukları için tekrar ısıtıldıktan sonra güvenli olmayabilir. Bu yüzden vücudumuz için tehlikeli olabilir.

İŞTE ASLA TEKRAR ISITILMAMASI GEREKEN BESİNLER…

TAVUK

Tavuk ve diğer kümes hayvanları, yumurtalarda olduğu gibi standart miktarda salmonella içerir. Bu, özellikle yiyeceğin her yerine nüfuz etmeyen mikrodalgalarda yeniden ısıtma sırasında sorun olabilir. Bu, yiyeceğin bazı bölümlerinin diğerlerinden daha hızlı piştiği anlamına gelir.

Özellikle tavuk söz konusu olduğunda, içten dışa doğru eşit şekilde pişmesini sağlamak için sık sık çevirmek önemlidir. Tavuğu yeniden ısıtmak genellikle tavsiye edilmez. Çünkü kırmızı etten daha yüksek protein yoğunluğuna sahiptir. Ne yazık ki, yeniden ısıtıldığında protein farklı şekilde parçalanır ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Aynı gün tavuk yiyin. Pirinç tekrar ısıtılmamalıdır.