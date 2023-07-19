Bu besinleri sofranızdan derhal kaldırın! En kirli besinler ortaya çıktı: Resmen zehir saçıyor

Tarım hayatımızın her alanında etkili olmaya devam ederken Çevresel Çalışma Grubunun özellikle meyve ve sebze kullanılan pestisit miktarları üzerinden araştırmalar yapıldı. Uzun ve sağlıklı hayat sürmek istemenin başında dengeli beslenmek yer alırken tüketilen yiyeceklerin payı ise fazlasıyla vardır.

Yediğimiz her meyve ve sebzeye çok dikkat etmemiz gerekirken içerisinde bulunan pestisit adlı verilen kimyasala ilaç etkili oluyor. Bu besinler vasıtasıyla vücudumuza girerek bizleri zehirliyor. Bu durumlar ele alınarak Amerika bulunan Çevresel Çalışma Grubu 2004 yılında bu zamana kadar incelemelerine devam etmektedir.





Ürünlerde bulunan pestisitleri nasıl yok edeceğiz araştırması yapanlara cevap gecikmedi. En kirli 13 besinin neler olduğu belli oldu. Çilek severlere kötü haber gelirken 2023 senesinin en kirli meyvesi olarak seçildi. En kirli ikinci besin ise ıspanak oldu. Lahana, karalahana, hardal yeşillikleri, şeftali, armut, nektarin, elma, üzüm, dolmalık ve acı biber, kiraz, yaban mersini ve yeşil fasulye ise listenin devamında bulunuyor.

BÖCEK İLAÇLARININ YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Tarım üzerinde yetiştirilen ürünler için zararlı olacak böcek, ot gibi canlılar ile hastalık etmenlerine karşı korumak amaçlanarak kimyasala maddeler kullanılıyor. Bu ilaçlar içerisinde bulunan mikroorganizmalara pestisitler adı veriliyor. Sık sık kullanılan pestisisler iyi yıkanmamış sebze ve meyveler sayesinde vücudumuza girerek hastalıklara yol açıyor.

Alzheimer ve parkinson gibi nörolojik rahatsızlıklara da davetiye çıkaran böcek ilaçları, çocuklarda ise öğrenme güçlüğü ve hiperaktiviteye neden oluyor.