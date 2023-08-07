Bu çay hem zayıflatıyor hem de cildi bebek gibi yapıyor! Faydalarını duyan aktara koşacak

Moringa çayı son yıllarda Türkiye'de popüler hale geldi. Bu çay, yağ yakıcı ve tokluk etkisi sayesinde kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Moringa'nın anavatanı Pakistan, Nepal, Filipinler ve Hindistan'dır. Çay olarak tüketilmesi bu ülkelerde oldukça popülerdir. Son zamanlarda aktarlar tarafından pazarlanan moringa çayı Türkiye'de tüketilmeye başlanmıştır. A, C ve E vitaminlerinden zengin olan Moringa bitkisi, özellikle menşe ülkesinde diyabet, kalp hastalığı, anemi ve artrit gibi birçok rahatsızlığı önlemek ve tedavi etmek için eski çağlardan beri kullanılmaktadır.

"Mucize Bir Besin"





Moringa bitkisi kökleri, kabukları, tohumları, çiçekleri meyve gibi yenilebilir ve tıbbi kaynaklardır. Ancak daha popüler olanı, doğal bir besin takviyesi olarak toz haline getirilmiş yaprakların kullanılmasıdır. Moringa bitkisinin yaprak kısımları dünyanın pekçok ülkesinde mıcizevi besin şeklinde tanımlanıyor.

"Moringa Çayı Faydaları"

Moringa öncelikle çay olarak tüketilir. Düzenli olarak tüketen herkes, zayıflama etkisinin olumlu etkilerini kısa sürede fark edecektir. Çünkü bu bitki çayının inanılmaz bir yağ yakıcı etkisi vardır. Ağırlıklı olarak moringa yapraklarından yapılan moringa çayı Türkiye'de tüketilmektedir ve zayıflatıcı özellikleriyle tanınmaktadır. Zayıflama faydalarına ek olarak, moringa yapraklarının zengin mineralleri e besin içeriğiyle bilimsel olarak desteklenen birçok sağlık faydası bulunmaktadır. Özellikle moringa çayı düzenli olarak tüketildiğinde, tüketen kişiler bu faydaları kısa sğre içerisinde fark edeceklerdir.

"Göz Sağlığı İçin Faydaları"





Moringa yaprakları vitaminler, mineraller ve amino asitler açısından zengindir. Bol miktarda A, C ve E vitaminleri içerir ve ayrıca kalsiyum, potasyum ve protein açısından da zengindir. Yapraklar, vücut üzerinde yararlı etkileri olan antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarı ile iltihaplanma ile savaşan moleküller olarak bilinir. A vitamini açısından zengin olduğu için göz sağlığında oldukça önemlidir.

Kabızlık çekiyorsanız, moringa çayı en iyi seçeneğinizdir. Sindirim sisteminin mükemmel bir düzenleyicisidir.

Bu bitki tok hissetmenizi sağlar ve yağ birikimini engeller. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler için bu çay tavsiye edilir.

"Yaşlanma Karşıtı"

Moringa yapraklarının çayı yaşlanma karşıtı özelliklere sahiptir. Bu çayın düzenli tüketiminin cilt yaşlanmasını önlediği kanıtlanmıştır. Herkes bu çayı içerek genç, sağlıklı ve pürüzsüz bir cildin tadını çıkarabilir.

Çayın olumlu etkileri arasında saç ve tırnaklarda da fark edildiği görülmüştür. Moringa tozunu cilt maskesi olarak kullanabilirsiniz.

Kolesterol seviyelerini düşürdüğüne dair kanıtlar da vardır. Uzmanlar, kalp hastalığı ve damar sertliği için bu çayı içmeyi öneriyor. Şeker hastalarında kan şekerini düşürdüğü de kanıtlanmıştır.

Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanıldığı, beyin sağlığı üzerinde faydalı etkileri olduğu bilgisi de bulunmaktadır.





Moringa çayı nasıl yapılır? Moringa çayı zararlı mı, bu çayı herkes içebilir mi?

Moringa çayı Türkiye'de ağırlıklı olarak poşet çay şeklinde satılmaktadır. Bu uygulama ve hazırlamayı çok kolay ve pratik hale getirir. Poşet çaylar, sadece kaynar su dökülerek ve 4-5 dakika demlenerek kolayca hazırlanır ve tüketilir.

"Moringa Çayı Yan Etkileri"

Bu arada, bu hafife alınmamalı ama bu çok faydalı çayın da bazı yan etkileri var. Ve buna göre tüketiminizi izlemek mantıklıdır. Mide yanması, ishal, mide bulantısı, rahim kasılmaları... Bu arada hamileyken tüketilmesi önerilmez.