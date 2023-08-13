Bu hastalığın nedeni stres olabilir! Sürekli karın ağrısı yaşıyorsanız dikkat

Gastroenteroloji alanında uzmanlaşmış Doç. Dr. Mustafa Kaplan, huzursuz bağırsak sendromunun, popüler olarak spastik kolon, bağırsak tembelliği veya irritabl bağırsak sendromu (IBS) olarak adlandırıldığını açıkladı. Bu sendrom, mide krampları, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösterir ve bazen günler hatta aylar sürebilir. Özellikle vurgulanan nokta, bu hastalığın kesin bir tedavisinin olmaması ve genellikle yaşam boyu devam etmesidir.



İRRİTABL BAĞIRSAK SENDROMU BELİRTİLERİ





Hastalığın temel belirtileri arasında mide krampları, şiddetli karın ağrısı ve şişkinlik yer almaktadır. Bu rahatsızlık, bağırsak alışkanlıklarının değiştiği, ancak başka bir tıbbi nedenin bulunmadığı durumlarda tanımlanır. Genellikle genç yetişkinlik döneminde başlayan bu sorun, kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülür. Özellikle 30-60 yaş aralığındaki kadınlar bu rahatsızlıkla sıkça karşılaşırlar.

Dr. Kaplan, huzursuz bağırsak sendromunun tetikleyici faktörlerinden birinin stres olduğunu belirtmektedir. Ancak bu sendromun tam olarak neyin neden olduğu hala net bir şekilde anlaşılamamıştır. Stresin yanı sıra hormonal bozukluklar, bağırsak düzenini bozan ilaçlar, şüpheli yiyecek tüketimi veya geçirilmiş enfeksiyonlar da bu hastalığın tetikleyicileri arasında yer alır. Ayrıca, aile öyküsü, bakteriyel enfeksiyonlar veya parazitik enfeksiyonlar gibi faktörler de hastalığın ortaya çıkmasını etkileyebilir.

Huzursuz bağırsak sendromunun belirtileri arasında karın ağrısı, şişkinlik, baskı ve gerginlik hissi, dışkıda sümüksü akıntı, dışkılama sıklığında değişiklik ve tuvalet alışkanlıklarında değişiklik bulunur. Tedavide en önemli adım, altta yatan nedeni belirlemek ve semptomları hafifletmeye yönelik bir tedavi süreci başlatmaktır. İlaçlar, diyet değişiklikleri ve stres yönetimi gibi yöntemler genellikle semptomların kontrol edilmesine yardımcı olabilir. Dr. Kaplan, tedavi sürecinin bir doktorun gözetiminde yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, hastaların birden fazla doktora gitmek yerine tek bir hekimle yakından çalışmasını önermektedir.

Huzursuz bağırsak sendromu, mide krampları, şişkinlik, ishal ve kabızlık gibi belirtilerle kendini gösteren bir rahatsızlıktır. Kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, semptomların hafifletilmesi ve altta yatan nedenlerin yönetimi ile yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Tedavideki en kritik nokta ise, hastaların bir hekimle işbirliği yaparak özelleştirilmiş bir tedavi planı oluşturmasıdır.