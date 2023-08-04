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Bu hastalık can almaya devam ediyor! Herkes bitti sanıyordu: Binlerce kişiyi öldürdü

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Bu hastalık can almaya devam ediyor! Herkes bitti sanıyordu: Binlerce kişiyi öldürdü
Gana'da AIDS salgınına ilişkin endişe verici haber! Geçtiğimiz yıl 9 bin 354 kişi AIDS hastalığından yaşamını yitirdi. Ülkedeki HIV taşıyıcı sayısı ise korkutucu seviyede! Gana AIDS Komisyonu, halkı virüse karşı bilinçlendirmek için çağrı yapıyor. Detaylar haberimizde...

Geçtiğimiz yıl Gana'da AIDS hastalığından yaşamını yitirenlerin sayısı üzücü bir şekilde açıklandı. Batı Afrika ülkesinde, HIV'in neden olduğu AIDS'e bağlı olarak 9 bin 354 kişi hayatını kaybetti. Gana AIDS Komisyonu Direktörü Dr. Kyeremeh Atuahene, HIV taşıyan kişi sayısının artış gösterdiğini belirterek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

HIV TAŞIYICI SAYISI 354 BİN 927'YE ULAŞTI

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2022 yılında Gana'da AIDS'e bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı oldukça yüksek olurken, aynı yıl içinde 16 bin 574 kişi de HIV enfeksiyonuyla karşılaştı ve ülkedeki toplam HIV taşıyıcı sayısı 354 bin 927'ye ulaştı. Dr. Atuahene, bu tahminlerin salgının boyutunun anlaşılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gana AIDS Komisyonu, HIV/AIDS ile mücadele konusundaki çabalarını sürdürmeye devam edeceğini belirterek vatandaşlara virüse karşı test yaptırmaları çağrısında bulunuyor.

AIDS, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV) tarafından neden olan bir bağışıklık sistemi hastalığıdır. Bu virüs, vücuttaki bağışıklık sistemini zayıflatır ve savunma mekanizmasını etkiler. HIV enfeksiyonu olan kişilerin bağışıklık sistemi giderek zayıflar, böylece enfeksiyonlara ve kanser gibi hastalıklara karşı daha savunmasız hale gelirler. Bu nedenle, HIV/AIDS ile mücadele ve bilinçlendirme çalışmaları önem taşımaktadır.

Sağlık
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