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Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor: Vaka sayısı patladı

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Bu hastalık cinsel yolla bulaşıyor: Vaka sayısı patladı
Frengi enfeksiyonlarında alarm zilleri çalıyor! Dünya genelinde ve Türkiye'de salgın hızla artıyor. CDC'nin uyarısına göre frengi yavaşlamıyor, aksine tehlikeli bir hızla yayılıyor. İngiltere'den ABD'ye, endişe verici rakamlar dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde...

Dünyayı tedirgin eden bir sağlık krizi! Frengi enfeksiyonlarında endişe verici bir artış yaşanıyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan açıklamada, salgının yavaşlama belirtisi göstermediği vurgulanıyor. 

7,1 MİLYON FRENGİ VAKASI BİLDİRİLDİ

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Türkiye'de ise cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar arasında sifilis vakaları hızla artıyor. 2012'de 281 vaka olan sayı, 2022 yılında 3533'e yükseldi. Salgın dünya genelinde de etkisini gösteriyor; 2020'de küresel çapta 7,1 milyon yeni frengi vakası bildiriliyor.

Bilim insanları ve doktorlar, bu artış karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Konjenital sifilis, anne karnında bebeklere bulaşarak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. ABD'de yüzde 32'lik bir artış yaşanması, ciddiyetini ortaya koyuyor. İngiltere'de de 1948'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşan vakalar görülüyor.

Frengi tedavi edilmediğinde ise nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklara yol açabiliyor. Sağlık otoriteleri, erken teşhis ve tedavinin önemine dikkat çekiyor. Frengiyle mücadelede bilinçli ve özenli bir yaklaşımın şart olduğu vurgulanıyor.

Sağlık
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