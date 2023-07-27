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Bu hatalar organ nakli beklemenize neden olabilir

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Bu hatalar organ nakli beklemenize neden olabilir
Karaciğer yağlanmasının ciddiye alınmadığı takdirde kötü sonuçlar doğurduğunun altı çizildi. Organ nakliyle başlayan zor süreçler için öncelikle yapılması gerekenler uyulmalıdır. İşte karaciğer yağlanması deyip geçmemeniz gereken durumların detayları...

Prof. Dr. Peker, karaciğer yağlanmasının ciddiye alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Hastalıkların ilk evrelerinde fark ederek tedavi görülmesi iyileşmeye daha kolay ulaşmanıza yardımcı olur. Karaciğer yağlanması tespit edilen hastaların yakından takip edilmesi üzerine diyet ve aktivite programlarının erkenden düzene girmesi gerekiyor.

OBEZİTEYE DİKKAT

Dr. Peker, karaciğer yağlanmasının belirtilerine değindi. Karaciğerin 100 hücresinden 5 tanesi veya karaciğeri ağırlığının yüzde 5'inin yağlanması durumlarında karaciğer yağlanması teşhisi konuluyor.

Alkole bağlı olarak gelişen durumlardan kadın için günlük 200 gram, erkekler için 30 gram ve üstü alkol tüketiminin aşılmaması öneriliyor.

karaciğer yağlanmasında organ

Karaciğer yağlanmasında ki bir diğer etken ise obezitedir. Günümüzde ciddi bir problem haline gelen obezite, non alkolik karaciğer yağlanma oranı popülasyonlara bakılarak değişkenlik gösteriyor.

Kronik rahatsızlıklardan obezitenin devam etmesi karaciğerin iflasına götürür.

ÇOCUKLARDA YÜKSEK RİSK

Karaciğer yağlanmaları çocuklar için önemli bir nokta olurken Peker, belirtilen yaş aralığında obeziteni artması karaciğer yağlanmalarındaki artışla beraber vücut ne kadar yaşlanırsa hücrelerde bir o kadar erken yok oluyor. Karaciğer hücrelerinin erken yaşta yok olmasıyla fibriozis ya da siroz durumları görülür. 

Sağlık
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