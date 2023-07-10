Bu hatayı her gün yapıyoruz! Meğer kalp krizine davetiye çıkarıyormuş

Kalp krizinin ciddi sağlık sonuçları olabilir ve ölümcül olabilir. Kalp krizi geçirenler, kalp krizi geçirmeden önce yaptıkları büyük hatanın farkında bile değiller. Detaylar haberimizde…







KALP KRİZİ RİSKİNİ 4 KAT ARTIRIYOR! FARK ETMEDEN YAPTIĞIMIZ BU HATAYA DİKKAT

Kalp, erkeklerde 340 gram, kadınlarda 300-320 gram ağırlığında, günde 100.000 kez ortalama 8.000 litre kan dolaşımı yapar. Her yıl yüzlerce insanın ölümüne neden olan kalp krizi, en yaygın sağlık sorunlarından biridir. Bugün. Bu konuda yapılan araştırmalar, diyetinizin kalp krizi riskinizi dört katına çıkardığını gösteriyor.

Kalp krizi ve inme dünya çapında önde gelen ölüm nedenleridir. Dünya Sağlık Örgütü, 2030 yılına kadar her yıl 23,6 milyon kişinin kardiyovasküler hastalıktan öleceğini tahmin ediyor. Kalp krizi geçirenler, kalp krizi geçirmeden önce yaptıkları büyük hataları itiraf ettiler. İşte dikkat edilmesi gereken bazı noktalar...

Kalp krizi meydana geldiğinde ortaya çıkan en temel kalp krizi belirtisi, kalp ağrısı olarak bilinen göğüs ağrısıdır. Göğüs duvarının arkasındaki bu ağrı, sanki birisi göğüste oturuyormuş gibi, ağırlık ve baskı şeklinde donuk bir ağrıdır. Sol kol, boyun, omuz, karın, çene ve sırta yayılabilir. Genellikle yaklaşık 10-15 dakika sürer.

KALP KRİZİ RİSKİNİ DÖRT KAT ARTIRIYOR

Uzmanlar, kış aylarında artma eğiliminde olan çok fazla ağır yiyecek yemeden önce iki kez düşünmeleri konusunda insanları uyarıyor. Ağır bir diyetin "kalbi zorladığını" ve kalp krizi riskini artırabileceğini öne sürdüler. Önceki çalışmalar, Noel zamanı civarında kalp krizi sayısının artma eğiliminde olduğunu göstermiştir. Önceki bir çalışma, alışılmadık derecede ağır yemekler yiyen kişilerin, yemekten sonraki iki saat içinde kalp krizi geçirme olasılığının dört kat daha fazla olduğunu buldu.

Çalışmanın bir parçası olarak, New Orleans'taki doktorlar 1.986 kalp krizi geçiren hastaya sıkı bir taramadan önce hangi yiyecekleri yediklerini sordu. Bunlardan 158'i kalp krizinden sonraki 26 saat içinde "ağır bir yemek" yediğini ve 25'i kalp krizinden iki saat önce büyük bir yemek yediğini itiraf etti.

Kalp krizi, kalbe giden kan akışının aniden kesilmesidir. Bu genellikle arterlerin duvarlarında oluşan yağ birikintilerinden kaynaklanır. Ağır yemekler yemek bu sorunu şiddetlendirebilir.

YAĞLI YEMEKLER KALBE YÜK BİNDİRİYOR

Dr. Alison Zielinski "Yağlı yemekler özellikle kalp için zordur. Alışılmadık derecede ağır bir yemek, muhtemelen kan akışındaki postprandial değişiklikler ve artan kalp atış hızı ve kan basıncıyla kolesterol seviyelerini yükselterek kalp krizi riskini artırabilir. Ayrıca kolesterol seviyelerinin artmasına da katkıda bulunabilir. Dedi

YAĞ VE KARBONHİDRAT ORANI YÜKSEK YİYECEKLERİ SINIRLANDIRIN

"Kalp hastalığınız varsa, özellikle büyük öğünler, bayram yemekleri veya en sevdiğiniz restoranda yemek yiyorsanız, yağ ve karbonhidrat oranı yüksek yiyecekleri sınırlayın."

ŞİŞKİN MİDE DÜZENSİZ KALP RİTMİNE NEDEN OLABİLİYOR

Ayrıca şişkin bir göbeğin kalbinizin daha hızlı ve daha düzensiz atmasına neden olabileceğini açıkladı. Aritmi olarak bilinen kalp ritmindeki bu değişiklik, kalp krizine veya kalp yetmezliğine de neden olabilir. Başka bir doktor, yemek yediğinizde vücudunuzun kalbinizden gelen kanı sindirim sisteminize yönlendirdiğini açıkladı.

EN YAYGIN KALP KRİZİ BELİRTİLERİ

Göğüs ağrısı, gerginlik veya rahatsızlık

Yansıyan ağrı

Sürekli terleme

Zayıflık

Nefes almada zorluk

Başı dönmek

Çarpıntı

Sindirim problemleri

Bacakların, ayakların ve ayak bileklerinin şişmesi

Kalp atış hızının, hızlı ve düzensiz olması

Öksürük

Ani kilo değişimi – kilo alımı veya kaybı