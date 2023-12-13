Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor!
Vücutta şişlik ve ödem hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer biriken fazla sıvıdan kurtulamıyorsanız dahiliye uzmanı Dr. Ayça Kaya'nın bu sorunu çözecek bazı önerileri var. Burada nefes alma zorluğuna neden olan ödemi azaltan bir karışımı ve nasıl hazırlanacağını sunuyoruz.
Öncelikle elmayı küp küp doğrayıp 1 litre suya ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra suyunu süzmeniz gerekir. Bu suya maydanoz, limon, bir tutam mısır, bir tutam kiraz sapı ve 2 yemek kaşığı yeşil çayı ekleyip demleyin.
Karışım demlendikten sonra süzün ve günde 2-3 bardak tüketin. Dilerseniz tarçın da ekleyebilirsiniz.