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Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor!

Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor! Vücutta şişlik ve ödem hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer biriken fazla sıvıdan kurtulamıyorsanız dahiliye uzmanı Dr. Ayça Kaya'nın bu sorunu çözecek bazı önerileri var. Burada nefes alma zorluğuna neden olan ödemi azaltan bir karışımı ve nasıl hazırlanacağını sunuyoruz.