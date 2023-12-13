Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor!

Vücutta şişlik ve ödem hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Eğer biriken fazla sıvıdan kurtulamıyorsanız dahiliye uzmanı Dr. Ayça Kaya'nın bu sorunu çözecek bazı önerileri var. Burada nefes alma zorluğuna neden olan ödemi azaltan bir karışımı ve nasıl hazırlanacağını sunuyoruz.

Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor!
Yayın Tarihi:

Öncelikle elmayı küp küp doğrayıp 1 litre suya ekleyin. Karışımı kaynattıktan sonra suyunu süzmeniz gerekir. Bu suya maydanoz, limon, bir tutam mısır, bir tutam kiraz sapı ve 2 yemek kaşığı yeşil çayı ekleyip demleyin.

Karışım demlendikten sonra süzün ve günde 2-3 bardak tüketin. Dilerseniz tarçın da ekleyebilirsiniz.

Bu karışımdan bir bardak içen vücuttaki tüm ödeme veda ediyor

Öne Çıkanlar
Gece yatağa böyle girenlere kötü haber! O hastalıklara yakalanabilirsiniz Gece yatağa böyle girenlere kötü haber! O hastalıklara yakalanabilirsiniz
Nakit ihtiyacına 50.000 TL veriliyor! Başvuru ekranı açıldı Nakit ihtiyacına 50.000 TL veriliyor! Başvuru ekranı açıldı
Çayınızı sakın böyle içmeyin! Farkında olmadan zehirliyor Çayınızı sakın böyle içmeyin! Farkında olmadan zehirliyor
Çok Okunanlar
Çayınızı sakın böyle içmeyin! Farkında olmadan zehirliyor Çayınızı sakın böyle içmeyin! Farkında olmadan zehirliyor Bağırsaklarınız 24 saat çalışacak! Günde 5-6 tane yemek yeterli Bağırsaklarınız 24 saat çalışacak! Günde 5-6 tane yemek yeterli Gece yatağa böyle girenlere kötü haber! O hastalıklara yakalanabilirsiniz Gece yatağa böyle girenlere kötü haber! O hastalıklara yakalanabilirsiniz Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş! Saçları ışıl ışıl parlayan kadınlar meğer bu sırrı uyguluyormuş! Avuç avuç saçlarınızın dökülmesi bu hata yüzünden olabilir Avuç avuç saçlarınızın dökülmesi bu hata yüzünden olabilir