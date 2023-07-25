Bu saatler arasında dışarıda olmak kansere davetiye çıkarıyor

UV Işını Nedir?

Ultraviyole radyasyon, öncelikle güneşten yayılan bir elektromanyetik radyasyon türüdür. Üç türde UV ışını mevcuttur. Bunlar, UVA, UVB ve UVC'dir. UVA ışınları bunların arasında en zayıf ışınlardır. Ancak cilt hücrelerinin yaşlanmasını hızlandırır. UVB ışınları orta derecede güçlüdür ve güneş yanığına ve cilt kanseri gibi hastalığa sebep olabilmektedir.

Güneşten yayılan UVC ışınları ozon ile birlikte reaksiyona girer ve yeryüzüne ulaşmaz. Ancak kaynak meşaleleriylşe birlikte cıvalı lambalar ve mikropları öldürmek için kullanılan UV sterilizasyon lambaları gibi insan yapımıyla olan kaynaklardan da oluşabilir.





Güneş ışığı, aslında UV radyasyonunun ana kaynağı olarak bilinir. Güneş genellikle sabah 10 ile akşam 4 arasında en güçlü halindedir. Bununla birlikte, konumun ekvatordan uzaklığı, yüksekliği, bulutları ve ayrıca yüzey yansımaları da Güneş'in nerede ve ne şekilde güçlü olduğunu belirler.

Güneşin UV ışınlarından giysi ve güneş kremiyle korunabilir. Mümkün olduğunca gölgede kalmak, parlak güneş ışığında şapka ile güneş gözlüğü takmak kadar önem sağlamaktadır.

Güneş Işınlarından Kaynaklanan Risk Faktörleri





Güneş ışınları güneş yanığı meydana getirebilir. Güneş yanığına kısa sürede maruz kalma neden olur. Ek olarak, erken cilt yaşlanması ve cilt kanseri, uzun süreli UV maruziyetinin yan etkileridir.

UV ışınları, göz koruması kullanılmaz ise potansiyel bir şekilde körlüpe kadar gidebilen göz hastalıklarının risklerini artırmaktadır. UV ışınlarına aşırı maruz kalmak, kanser de dahil olmak kaydıyla ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

"Bu süre zarfında asla evden çıkmayın!"

Sabah 10'dan akşam 4'e kadar evde kalın. Bu süreden sonra güneşten yayılan zararlı UV ışınlarının miktarı %80 oranında azalır.

UV koruması için öneriler





Özellikle öğle saatleri sürecinde mümkün olduğu kadar gölgede kalın. Kollarınızı ve bacaklarınızı örten giysiler giyin.

Yüzünüzü, başınızı ve boynunuzu örtmek için geniş kenara sahip şapka tercih edin. Hem UVA hem de UVB'yi engelleyen, etrafı sardığına emin olduğunuz güneş gözlüğü kullanın.

UVA ve UVB ışınlarına karşı korumak adına 15 veya daka büyük koruma faktörüne (SPF) sahip güneş kremi kullanın.

Kapalı yerlerde bronzlaşmaktan kaçının. Kapalı alanda güneşlenmek özellikle gençler için tehlikelidir.