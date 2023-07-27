Bu saatler arasında Türk kahvesi içenlere kötü haberimiz var! Zararını duyan kavanozuyla çöpe atacak

Türk kahvesi 7'den 70'e herkesin favori içeceğidir. Türk kahvesi son zamanlarda filtre kahve tahtını kaybetmiş olsa da Türk insanının asla unutamayacağı özel bir tadı vardır. Özellikle fal bakıldığı zaman farklı bir eğlencesi vardır.

Türk kahvesi sağlığa faydaları ve lezzeti nedeniyle oldukça popüler bir içecektir. Türk kahvesi, pişirme teknolojisi açısından herhangi bir süzme veya süzme işlemi gerektirmez, bu nedenle kahvenin iyiliğinden diğer kahvelerden daha fazla yararlanabilirsiniz.

Filtre kahve tüketimi söz konusu olduğunda kahvenin birazının filtrede kalmasından dolayı Türk kahvesinin faydalarının gerisinde kalmaktadır. Çözünebilir kahveye de uygulanan birçok üretim süreci, Türk kahvesini en sağlıklı ve en doğal kahvelerden biri yapmaktadır. Günde 1-2 fincan kahve içmek, herhangi bir sağlık sorunu olmayan ve ilaç kullanmayan kişiler için oldukça faydalı olabilir.





Kahve sağlıklı ve faydalı bir besindir ancak belirli hastalıkları olan veya ilaç kullanan kişiler tarafından tüketildiğinde veya sağlıklı kişiler tarafından fazla tüketildiğinde olumsuz etkileri olabilir. Kahve tüketimi, özellikle tansiyon, kalp ritmi bozuklukları (aritmiler), taşikardi ve diğer kalp rahatsızlıkları olan kişilerde çarpıntıya neden olabilir. Bu olumsuz eğilim, aşırı kahve tüketiminden kaynaklanan kalp hastalığı olmayan kişilerde de görülmektedir. Yüksek tansiyonu olan hastalarda kahve tüketimi tansiyonu yükseltebilir.

Diğer tüm yiyecekler gibi kahve de ölçülü tüketilmelidir.

Kahveyi ne kadar tüketmeliyiz?

Krema, şeker, şurup ve hazır süt tozu içeren kahve o kadar çok yağ ve şeker içerir ki, bu şekilde kahve tüketmek yarardan çok zarar getirir. Kahve aynı zamanda bir diüretiktir, idrar çıkışını arttırır. Bu etki nedeniyle, yeterince su içmeyen kişilerde sıvı kaybı (dehidratasyon) ve böbrek veya kalp hastalığı olan kişilerde elektrolit dengesizlikleri yaşanabilir.





Sağlığınıza da dikkat eder ve diyetinize dikkat ederseniz, diyetinize kahveyi dahil etmek sağlığınızı iyileştirebilir ve sizi hastalıklardan koruyabilir. Günde 1-2 fincan kadar filtre kahve ya da Türk kahvesi içmeniz herhangi sağlık sorununuz yoksa sorun değil. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya herhangi bir nedenle ilaç kullanıyorsanız kahve tüketimi zararlı olabileceğinden kahve tüketimine başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız.

"Türk kahvesini aç karnına içmeyin"

Sabah erken saatlerde veya aç karnına kahve içmek oldukça zararlıdır. Mide asidi ve ülser gibi belirtilere neden olur. Bütün gün sinirli oluyorum ve iştahımı kaybediyorum. Aynı zamanda kendinizi tok hissedeceğiniz için Türk kahvesinin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.