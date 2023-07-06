Bu sinekleri gördüğünüz yerde kaçın! İstanbul'da alarm verildi: Ölüme kadar götürüyor...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), artan şikayetler üzerine sineklerle mücadele amacıyla ilaçlama faaliyetlerini başlattı. İBB Sağlık Daire Başkanı Önder Yüksel Eryiğit, bu yıl ilk defa kullanılacak olan yeni araç ve ilaçlama yöntemlerini tanıtarak, "Asya Kaplan" adı verilen saldırgan sivrisinek türü hakkında açıklamalarda bulundu.

ZİKA VE SARI HUMMA VİRÜSÜ BULAŞTIRABİLİR





Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus), dünyadaki en istilacı türler arasında yer almaktadır. Türkiye'de ilk kez 2011 yılında Edirne'de tespit edilmiş, daha sonra 2015 yılında Artvin ve Trabzon illerinde yerleşik popülasyonları olduğu anlaşılmıştır. 2017 yılında ise İstanbul'da ilk kez görülmüştür. Asya Kaplan Sivrisineği, sarı humma ve Zika gibi virüsleri bulaştırma potansiyeline sahip olabilir.

İBB'nin sineklerle mücadele için başlattığı ilaçlama faaliyetleri, bu saldırgan sivrisinek türünün yayılmasını kontrol altına almayı hedeflemektedir. Halkın sağlığını korumak amacıyla alınan önlemler arasında ilaçlama, çevresel düzenlemeler ve bilgilendirme kampanyaları yer almaktadır. İstanbul'da yaşayan bireyler, özellikle açık alanlarda koruyucu önlemler alarak, sinek ısırıklarından korunmaya dikkat etmelidirler.