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Bu vitamini kimse bilmiyor! Cildi 2 haftada bebek poposuna çeviren efsane ürün

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Bu vitamini kimse bilmiyor! Cildi 2 haftada bebek poposuna çeviren efsane ürün
Bu vitamin sayesinde binlerce para harcayıp güzellik salonlarına gitmeye son. Kullanan 2,3 haftada gençlik yıllarına geri dönebilecek. Niasinamid adeta kolajen banyosu olurken nasıl kullanılacağı ise araştırılmaya başlandı.

B3 vitamini olarak bilinen niacin form olarak kullanılırken vücudun sağlıklı işleyişini sağlamak için önemli role sahiptir. Vücutta enerji üretiminde kullanılan yağ ve şekerin işlenmesinde etkili rol oynayan niasinamid, aynı zamanda hücrelerin sağlıklı olmasında da rol oynar.

NİASİNAMİD'İN CİLT ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Cildin aydınlanmasında rol oynarken daha cildin ışıltılı görünmesine yardımcı olup lekeleri eşitler.

Cildi akneye müsait olanların imdadına yetişen niasinamid, cildi sakinleştirir ve kızarıklığı en aza indirir.

Cildin estetiğini kontrol altına alıp kırışıklıkların azalmasına yardımcı olarak genç görüntüyü korur.

Cildin fazla yağını azaltır mikroplardan cildi arındırır.

niasimid

NİASİNAMİD YAN ETKİLERİ

Hassas ciltlere sahip olanların tepki göstermesi beklenirken niasinamidin kullanmaya başlamadan önce ürünün içeriğinde alerjik durumlara neden olabilecek maddeler olup olmadığını kontrol edin. Yan etkileri nadir görülsede bunların arasında kızarıklık, kaşıntı, yanma ve pul pul dökülmelere rastlanabilir.

NİASİNAMİD MARKALARI

The Ordinary Niacinamide 10% + Zinc 1%

Paula’s Choice Niacinamide

La Roche-Posay Effaclar Duo+

Glossier Solution Exfoliating Skin Perfector

Sağlık
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