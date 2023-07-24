Bu yöntemle şekeri sonsuza kadar hayatınızdan çıkarabileceksiniz

Şeker, yiyeceklerde kullanılan tatlı, kolay çözünen karbonhidratlar için kullanılan genel bir terimdir. Enerji vermesi ve yiyecekleri daha lezzetli bir duruma getirmesinden dolayı dünya genelinde insan beslenmesinin önemli parçalarından bir tanesidir. Bununla birlikte, sürekli yüksek alım şeker bağımlılığına da yol açabilir.

Şeker ve şeker içeren ürünleri yemekten zevk alırız çünkü şeker dopamin salgılar. Şeker bağımlılığı ile mücadele, bazı esnek ve sistematik yöntemlerin izlenmesini gerektirir. Sonuç olarak, şeker aşermeniz en aza iner, artık tatlı aşermezsiniz ve şeker bağımlılığınız sona erer.





Şeker bağımlılığınıza son verecek kolay ve basit bir alternatif..

YÜKSEK LİF İÇEREN BESİNLER TÜKETİN

Meyvelerde, sebzelerde ve ayrıca tahıllarda bulunan çözünür lif, bağırsaklarda su ile şişer, bu sayede de kendinizi tok hissetmenizi sağlar. Kan şekeri seviyelerini dengelemeye ve şeker isteklerini yönetmeye yardımcı olmaktadır. Her öğünde lif açısından zengin yiyecekler yemeye çalışın. Ayrıca, Chia tohumlu puding lezzetli bir alternatiftir.

PROTEİN TÜKETİN

Protein yemek, şeker susuzluğunuzu gidermenin kolay yollarından bir tanesidir. Protein açısından zengin besinler yavaş sindirilir. Bu da aslında endinizi tok hissetmenizi sağlayacaktır. Protein, normal şartlarda rafine karbonhidrat, şeker gibi sizin kan kan şekerini yükseltme durumu söz konusu olmaz. Yağsız tavuk ve az yağlı yoğurdun yanı sıra yumurta, fındık, fasulye gibi proteinleri seçebilirsiniz.